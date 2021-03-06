"إنترفيو ثم عزومة"... زوجة يوسف الشريف تكشف عن قصة ارتباطهما

كشفت الكاتبة إنجى علاء، زوجة الفنان المصري يوسف الشريف، عن قصة ارتباطهما وذلك خلال حديثها عن مسلسلهما الجديد "كوفيد-25".

ونقل موقع "بلدنا اليوم" عن إنجي قولها إن "كوفيد 25" المقرر عرضه خلال شهر رمضان بإجمالى 15 حلقة ويحكى "قصة صعبة تتنوع ما بين خيالية ومشاعر إنسانية، وعمق ويتحدث عن تطور خيالى لفيروس كورونا".

وبشأن قصة ارتباطها بزوجها، قالت إن بداية معرفتها به كان في إنترفيو صحفى ثم قابلته صدفة فى عزومة بشهر رمضان معقبة "وكانت كل حاجة بسرعة وطلب إيدى واتقدملى".

وأكدت أن يوسف الشريف شخصية غامضة ولكن دراستها جعلتها تفهم شخصيته لحد كبير، لافتة إلى أن مسلسل لعبة إبليس كان أقرب الأعمال التى جمعتها بزوجها.

وأشارت إلى أنها اقترحت على زوجها تطويل شعر رأسه فى مسلسل "اسم مؤقت" وإضافة بعض التغييرات البسيطة فى ملامحه ولكنه رفض فى البداية وحدثت اختلافات ولكنه اقتنع في النهاية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت إنجي علاء، في بيان صحفي، إن مسلسل "كوفيد 25 " سيعرض في 15 حلقة فقط، مؤكدة أن هذا القرار "يأتي نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته، والتي تتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة تضمن خروجه بالشكل المطلوب، وجاري التحضير استعدادا لانطلاق التصوير".

وأضافت المؤلفة والسيناريست، أنها "أوشكت على الانتهاء من كتابة الحلقات"، قائلة: إن "قصة المسلسل من وحي خيالها وأنها تتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور".

وكان الفنان المصري، يوسف الشريف، أعلن عن مسلسله الجديد الذي سينافس به في موسم دراما رمضان 2021، وشارك الملصق الدعائي لمسلسله الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحمل اسم "كوفيد-25" المشابه لاسم مرض "كوفيد-19" الناتج من فيروس "كورونا" المستجد، وهو من تأليف زوجته إنجي علاء، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة "سينرجي".