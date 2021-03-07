تقرير يكشف عن مشاهير بوليوود تخلوا عن اللحوم وأصبحوا نباتيين

غالبا ما يصنع مشاهير بوليوود اتجاهات يرغب الناس في متابعتها سواء كان في الموضة أو اللياقة البدنية، وعندما يتعلق الأمر بالصحة واللياقة البدنية والنظام الغذائي، فإن ما يعتمده ويفضله هؤلاء النجوم يبقى محط اهتمام جميع المتابعين والمعجبين.

يحافظ هؤلاء النجوم دائما على لياقتهم ومظهرهم الخارجي، وعلى الرغم من أن معظم الناس يعتقدون أنهم بحاجة إلى تناول اللحوم للحفاظ على لياقتهم، إلا أن أغلبهم قد تخلى عن اللحوم ليعيشوا حياة نباتية، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "ذا هيلث سايت" الطبي.

هناك العديد من مشاهير بوليوود الذين يعتمدون على النظام الغذائي النباتي لفترة طويلة، ومن هؤلاء المشاهير:

شاهد كابور :Shahid Kapoor

لا يعتمد الممثل الوسيم المعروف بمهاراته التمثيلية الرائعة وجسمه المنحوت على تناول اللحوم أبدا، ومن المعروف أنه أصبح نباتيا وتخلى عن أكل اللحوم بعد أن قرأ كتاب " Life Is Fair" للكاتب برايان هاينز، والذي قد أهداه له والده، وحصل على لقب النباتي الأكثر جاذبية في آسيا في عام 2011.

سونام كابور أهوجا Sonam K Ahuja

تخلت الفنانة سونام كابور أهوجا أيضا عن أكل اللحوم، واعتمدت النظام النباتي الذي يستبعد اللحوم والبيض ومنتجات الألبان وجميع المكونات الأخرى المشتقة من الحيوانات من أجل صحة أفضل بعد أن علمت بأن جسدها لا يتفاعل بشكل جيد مع منتجات الألبان.

عليا بهات Alia Bhatt:

اشتهرت الممثلة عليا بهات بمهاراتها التمثيلية، وكشفت في مقابلة لها بأنها اعتمدت نظاما غذائيا نباتيا للبقاء في صحة جيدة، ووفقا لتصريحاتها في إحدى المقابلات، فقد أوضحت بأنها لم تكن متشددة من حيث نوعية الأطعمة، أو تعتمد على اللحوم بشكل كامل، ولهذا كان من الأسهل عليها أن تصبح نباتية.

جاكلين فرنانديز Jacqueline Fernandez

تخلت جاكلين فرنانديزعن تناول اللحوم وتحولت إلى النظام الغذائي النباتي، وتشير تقارير إعلامية إلى أن الممثلة كانت تتبع نظاما غذائيا خاليا من اللحوم والألبان منذ عدة سنوات، وما زالت مستمرة حتى الآن.