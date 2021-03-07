روسيا تكشف عن إطلاق برنامج اكتشاف كوكب الزهرة

كشف ليف زيليني، المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن البرنامج الشامل لأبحاث كوكب الزهرة تم تمويله لمدة عامين مقدمًا.

وقال زيليني لوكالة "سبوتنيك": "بدأ التمويل، وهو يكفي لمستوى التصميم لمدة عامين. وكجزء من تصميم مركبة الفضاء "فينيرا دي" Venera-D، ستتم أيضًا مناقشة مشاريع البرامج التالية. ولن تكون مهمة واحدة، بل برنامجًا شاملاً لـ المزيد من الرحلات الاستكشافية ".

ومن المقرر إطلاق مهمة "فينيرا دي" في عام 2029. سيكون هذا أول جهاز محلي ينتقل إلى هذا الكوكب منذ عام 1984. حتى عام 2025، من المخطط إنفاق حوالي 550 مليون روبل على تطوير المهمة.

كان من المقرر في الأصل أن تكون "فينيرا دي" مشروعًا روسيًا أمريكيًا مشتركًا، لكن مؤسسة "روسكوزموس" الروسية أعلنت العام الماضي أنها ستتعامل معه على أنه "مشروع وطني مستقل دون مشاركة واسعة من التعاون الدولي".

وأضاف: "حتى الآن، لا نفهم حقًا الظروف المرتبطة بالوضع السياسي غير الواضح في الولايات المتحدة، مع الإدارة الجديدة. نحن ننتظر قرارًا ونأمل في اتخاذ قرار إيجابي، وهو أن تكون مهمة روسية مع القوة النشطة". مشيرا إلى احتمال "مشاركة الولايات المتحدة وربما دول أخرى".

قبل المهمة الروسية إلى كوكب الزهرة، سيتم إطلاق مركبة فضائية هندية بأداة روسية فرنسية، يشارك في إنتاجها معهد أبحاث الفضاء.

واختتم زيليني بالقول: "وبالتالي، فإننا لا نؤجل برنامج استكشاف كوكب الزهرة، وحتى عام 2029 نخطط لإجراء بعض الأبحاث"

تتكون محطة "فينيرا دي" المتحركة بين الكواكب من جهاز مداري وهبوط لإجراء دراسة شاملة لجو كوكب الزهرة وسطحه وهيكله الداخلي والبلازما المحيطة به.