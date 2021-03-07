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    الملكة إليزابيث الثانية

    بسيارة معتمة... صحيفة تكشف تفاصيل شراء ملكة بريطانيا جرو جديد

    © RIA Novosti . Sergey Guneev
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    اشترت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا أحد كلابها الجدد من فصيلة "كورجي" من خلال الإنترنت عبر موقع إلكتروني شهير للحيوانات الأليفة، ويُدعى الكلب الجديد تشارلي.

    لم يدرك مربي الكلب إلى منزل أي شخص سيذهب ومن هو المالك الجديد حتى قرأ في الإعلام (صحيفة ذا صن) خبرا الأسبوع الماضي عن حصول ملكة بريطانيا على اثنين من كلاب كورجي.
    تم نقل الكلب البالغ من العمر 12 أسبوعًا إلى قلعة وندسور من قبل عاملة منزلية ملكية في سيارة لاند روفر معتمة.

    الملكة البريطانية إليزابيث تحضر احتفالا بعيد ميلادها الرسمي في قلعة وندسور، بريطانيا، 13 يونيو/ حزيران 2020
    © REUTERS / TOBY MELVILLE
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    رفضت العاملة التي اشترت الجرو من أصحابه إخبار البائع عن المالك الجديد، لكنها أصرت على أن الجرو "سيكون له أفضل حياة".

    كلف الكلب 2650 جنيهًا إسترلينيًا وتم شراؤه على موقع "بيتس فور هومس" Pets4Homes الإلكتروني.

    اشترت الملكة تشارلي فقط. من غير المعروف من أين جاءت بالجرو الثاني الذي أيضا هو من فصيلة "كورجي".

    وقال كريج نجل دينيس توماس (وهو الشخص الذي باع الجرو)، إن الجرو تشارلي نُقل في 26 فبراير/شباط، قبل أسبوع من نشر القصة في الإعلام، وكشف أنه لم يكن لديهم أي فكرة أنه في طريقه للانضمام إلى العائلة المالكة.

    كريج، الذي ساعد في البيع، قال: "حضرت المرأة التي اشترت الجرو في سيارة لاند روفر معتمة".

    وأضاف: "كانت تقول فقط إنه ذاهب إلى منزل في وندسور، لكنها لم تخبر أمي من هم أصحاب هذا المنزل".

    وقال "سألت أمي عما إذا كان صاحب الكلب الجديد هو شخص مشهور"، فقالت المرأة: "لا أستطيع أن أقول، لكنه سيحظى بأفضل حياة ممكنة".

    وأردف: "كنا نتساءل جميعًا عما إذا كان سيكون كلب الملكة".

    وأضاف: "بحثنا في غوغل عن اسم المرأة ورأينا أنها تعمل مع العائلة المالكة واعتقدنا أنه ذاهب إلى قلعة وندسور". مشيرا: "لم أصدق ذلك عندما قرأت في صحيفة "ذا صن" أن الملكة قد حصلت للتو على اثنين من كلاب كورجي الجديدة. اعتقدت أن على المرء أن يكون تشارلي. إنها قصة رائعة".

    ولفت قائلا: "نحن جميعًا فخورون به. يمكن أن يكون في الصور إلى جانب العائلة المالكة في السنوات القادمة، أشعر وكأننا جزء من قصتهم وهذا شرف لنا".

    وأكدت صحيفة "ذا صن" يوم الأحد من خلال مصادر قصر باكنغهام أن تشارلي كان بالفعل أحد أفراد كلاب الملكة الجدد. لكن تم فهم أنه حصل على اسم جديد".

    وأضاف كريج، عامل صيانة الطرق السريعة: "اعتدنا أن نطلق عليه تشارلز أولاً لأن الجميع يفكر في الملكة والعائلة المالكة عندما يتعلق الأمر بكلاب الكورجي ولكن اسمه تشارلي".

    مضيفا "قالت المرأة التي حصلت عليه إنها أحببت الاسم وأنهم قد يحتفظون به".

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