معلمة تنقذ طالبة من لص رأته خلال حصة على الإنترنت... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام معلمة بتنبيه وإنقاذ طالبة من لص رأته خلال حصة عبر الفيديو في السعودية.

وأعادت قناة "الإخبارية" السعودية نشر مقطع الفيديو المتداول بتعليق: "معلمة تتمكن من إنقاذ إحدى طالباتها بالمرحلة الابتدائية في حائل إثر محاولة لص اقتحام منزلها أثناء تلقيها الحصة المدرسية".

فيديو | معلمة تتمكن من إنقاذ إحدى طالباتها بالمرحلة الابتدائية في #حائل إثر محاولة لص اقتحام منزلها أثناء تلقيها الحصة المدرسية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/0xz8pdj2So — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 6, 2021

وذكرت القناة أن "معلمة تمكنت من انقاذ إحدى طالباتها بالمرحلة الابتدائية في حائل إثر محاولة لص اقتحام منزلها أثناء تلقيها الحصة المدرسية عبر منصة " مدرستي ".

وأشارت إلى أن "المعلمة لاحظت من الكاميرا التي فتحتها الطالبة أثناء تلقي الدروس لصا يحاول فتح نافذة منزل الطفلة مستغلا غياب والدتها".

ويظهر في مقطع الفيديو محاولة المعلمة مخاطبة الطالبة وتهدئتها والطلب منها إبقاء "المايكروفون" مفتوحا وعدم إغلاقه، في حين يُسمع قول طالبة أخرى أن والدتها توجهت للمنزل الذي يتعرض للسرقة.