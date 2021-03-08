مشهد لرئيس برشلونة الجديد مع فتاة يثير جدلا في إسبانيا.. فيديو

أثار مقطع فيديو لرئيس نادي برشلونة الجديد، خوان لابورتا، مع فتاة جدلا كبيرا في إسبانيا.

خلال الفيديو يظهر خوان لابورتا وهو يلتقط صورة سيلفي مع فتاة، ولكن ما أحدث الضجة أنه "يمسكها من الخلف بقوة" وقت التقاط الصورة.



ضجة في كتالونيا بسبب فيديو لابورتا

لابورتا لم يتوقف عند هذا الحد ولكن بعد التقاط الصورة ترك الفتاة ذاهبا في حملته الانتخابية، ولكنه قال لها "عندما تبلغين 18 عاما اتصلي بي ".

فيديو لابورتا مع الفتاة أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى مؤيديون أنها "مجرد مزحة" من المرشح الانتخابي الذي التقط حوالي 4000 صورة سيلفي مع الناخبين.

بينما رأى حقوقيون أن "انتهاك صارخ للقوانين الاجتماعية" باعتبار الطفلة قاصر، وأشار آخرون إلى أنه يدخل في "حيز التحرش الجنسي بقاصر" مستدلين على ذلك بطريقة إمساكه لها وحديثه إليها.

منافس لابورت يعلق على الفيديو

بدوره، علق منافسه في الانتخابات، فيكتور فونت، الذي حصل على نسبة حصل على 29.99 بالمئة من الأصوات، قائلا "نحن ندين بشدة جميع المواقف الجنسية".

🎙Elena Fort, de la candidatura de Laporta



"Una mujer le ha pedido a Laporta que se hiciera una foto con su 'niña'. Laporta esperaba una niña y ha aparecido una mujer de 'veintipico' y la mujer ha dicho "contrátala". Él de broma le ha dicho que cuando tenga 18"#Radioestadio pic.twitter.com/VjUhBdzQt7 — Radioestadio (@Radioestadio) March 7, 2021

الحقيقة الصادمة

نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن إيلينا فورت عضو حملة لابورتا قولها إن "الفيديو مقتطع من سياقه".

وأشارت فورت إلى أن "الفتاة تبلغ أكثر من 18 عاما، ولكن والدتها قالت لرئيس برشلونة الجديد هل تستطيع ضم (ابنتي الصغيرة) إلى فريق الكرة النسائية، ليرد عليها لابورتا قائلا (عندما تبلغين 18 عاما اتصلي بي".

🚨‼️ Elena Fort, del equipo de Joan Laporta, aclara el video sobre Laporta en @Carrusel



🗣️ "La madre de la chica que le tira la foto le dice a Laporta 'a ver si la contratas' y Laporta le dice 'cuando cumplas 18'"



🗣️ "ME INDIGNA que se saquen de contexto imágenes" pic.twitter.com/qPITaDf5Q3 — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 7, 2021

فوز كاسح

انتخب أعضاء برشلونة جوان لابورتا رئيسا للنادي، يوم الأحد، ليلجأوا إلى الرجل الذي أشرف على واحدة من أنجح فتراتهم من أجل إخراج النادي من أزمة إدارية ومالية.

وحقق لابورتا، الذي تولى رئاسة برشلونة بين 2003 و2010، فوزا ساحقا عقب حصوله على 58 بالمئة من الأصوات، بينما جاء فيكتور فونت ثانيا وحصل على 29.99 بالمئة من الأصوات مقابل 8.58 بالمئة لصاحب المركز الثالث توني فريتشا.

1. Acoso: mano a la altura del pecho. Reiterada e insistente



2. Lenguaje machista: “Gracias, nena”



3. Acoso: “cuando tengas 18 años, llámame”



Machismo, misoginia, acoso, desigualdad y violencia. Esto es lo que representa el Barça de Laporta pic.twitter.com/hWiBdkhpDh — Sònia Guerra López/❤ (@SonyaGuerraLpz) March 7, 2021

احتفال الفوز

واحتفل لابورتا بانتصاره بغناء نشيد النادي مع أفراد حملته قبل أن يلقي بكلمة النصر، التي خص خلالها بالذكر القائد وهداف النادي عبر العصور ميسي الذي يتبقى أقل من أربعة أشهر على نهاية عقده مع برشلونة.

وقال لابورتا "قبل 20 عاما شارك فتى صغير يدعى ليو ميسي في مباراته الأولى مع شباب برشلونة. مشاهدة أفضل لاعب في العالم وهو يدلي بصوته اليوم علامة واضحة على ما نقوله دائما. ليو يحب برشلونة".

وأضاف "أفضل لاعب في العالم يحب برشلونة، وأتمنى أن تكون هذه علامة على استمراره في برشلونة، وهذا ما نريده جميعا".

مباراة باريس

ستكون أول مباراة لبرشلونة تحت قيادة لابورتا في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال خارج الديار أمام باريس سان جيرمان، ويتأخر برشلونة 4-1 في المواجهة بعد خسارته ذهابا.

وقال لابورتا "سنذهب إلى باريس حتى نقلب النتيجة".



وانتخب لابورتا لأول مرة في 2003 وأشرف على فترة ذهبية في تاريخ النادي حقق خلالها لقب الدوري الإسباني أربع مرات ولقب دوري الأبطال مرتين.

وترشح في انتخابات 2015 لكنه خسر بفارق كبير أمام بارتوميو رئيس النادي وقتها.