ميغان ماركل: العائلة الملكية في بريطانيا رفضت جعل ابني أميرا بسبب بشرته وكنت أنوي الانتحار

انتقدت زوجة الأمير البريطاني هاري، ميغان ماركل، القصر الملكي في بريطانيا بسبب ما اعتبرته أفعال قادتها للتفكير في الانتحار أو إيذاء النفس.

وقالت ماركل، في حوارها مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، الذي أذيع على شبكة "CBS"، ويعد الأول لهما بعد التخلي عن صفتهما الملكية، "لم أكن أريد أن أبقى على قيد الحياة. وكان ذلك فكرة ثابتة واضحة وحقيقية ومخيفة".

وكشفت عن دور الأمير هاري عندما كانت تراودها تلك الأفكار. قائلة، "أتذكر كيف كان (هاري) يحتضنني".

وعندما سئلت عما إذا كانت تفكر في إيذاء نفسها أو وجود أفكار انتحارية، قالت:

"نعم. كان هذا واضحا جدا جدا... ومخيفا جدا".

وأشارت إلى أن العائلة المالكة قابلت طلبها بالحصول على المساعدة النفسية بالرفض، ولم يسمحوا لها بالحديث عن ذلك "لقد

BREAKING: "I just didn't want to be alive anymore," Meghan revealed https://t.co/5tVlwOQRK2 pic.twitter.com/A83sBadpKj — CBS News (@CBSNews) March 8, 2021

لون بشرة ابنها

قالت ميغان، إن العائلة المالكة البريطانية رفضت جعل ابنها آرتشي أميرا، وذلك إلى حد ما بسبب مخاوف بشأن مدى سمرة بشرته.

وأضافت، أن "العائلة حاولت إسكاتها كما أن الأشخاص داخل المؤسسة لم يتقاعسوا فقط عن حمايتها من الادعاءات الكيدية بل كذبوا لحماية الآخرين".

Meghan says there were discussions about "how dark" Archie's skin color would be. https://t.co/xfEGNP3hF1 pic.twitter.com/B7KJx8k4i8 — CBS News (@CBSNews) March 8, 2021

وتابعت، "بمجرد زواجنا وبدأ كل شيء في التدهور فعلا وأدركت أنني لست فقط غير محمية.. ولكنهم على استعداد للكذب لحماية أفراد آخرين من العائلة.. لكنهم لم يكونوا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتي وحماية زوجي".