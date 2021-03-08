خرائط "غوغل" تلتقط صورا "صادمة" لفتيات في الشوارع... صور وفيديو

تقدم ميزة التجوال في خرائط "غوغل" خدمة كبيرة لعشاق السياحة من خلال إمكانية نقل الأفراد إلى مناطق حلموا في زيارتها، فقط بمجرد النقر على مؤشر أو على نقاط ملونة في الخريطة.

وتشير بعض النقاط والخطوط إلى مسارات مضمنة في الخرائط، يطلق عليها اسم ميزة (Google Maps Street View) حيث تم التقاط صورا ثلاثية الأبعاد في أمان مختلفة من العالم، مما يتيح إمكانية التجول في هذه الأماكن ومشاهدتها فقط بالضغط على هذه المسارات.

وتقوم كاميرات مخصصة بالتقاط هذه الصور والمشاهد من مختلف الأماكن السياحية الشهيرة في العالم بهدف تضمينها في خرائط "غوغل".

وبحسب موقع "express" يتم تثبيت كاميرات ثلاثية الأبعاد على أسطح السيارات بهدف تسجيل الطرقات والمسارات الشهيرة في العالم.

ويتم تجميع هذه الصور في وقت لاحق ودمجها لتكوين عالم افتراضي مترابط مع مسارات وتفرعات مختلفة يمكن للشخص تتبعها من خلال الأسهم.

لكن تقنية التصوير تتضمن بعض العيوب غير المقصودة، حيث تلتقط الكاميرات في بعض الأحيان صورا لأشخاص في وضعيات حرجة وأحيانا في وضعيات غير لائقة.

Google Maps Street View: Woman in bikini's body alarms in bizarre photo https://t.co/Xtj1gdGRar pic.twitter.com/D0v1EdsFMz — Issy Wiggins (@issywiggy) January 21, 2021

وتقوم "غوغل" في أغلب الأحيان بمراجعة الصور وتدقيقها بهدف تشويش الأوجه أو محي الصور غير اللائقة التي تسجلها عدسات الكاميرات.

Google Maps Street View: 'Ghost' woman spotted with 'bonus creep' in gloomy forest - GOOGLE Maps Street View has become well known as a place to discover strange sightings spotted all over the world. One recent photo to... - https://t.co/Wn9ghyneRV pic.twitter.com/udLZJFbmW7 — Refess.com (@Refess) December 31, 2020

وأشار الموقع في أكثر من مناسبة إلى وجود حالات غريبة تلتقطها عدسات التصوير، كانت الحالة الأخيرة من فلوريدا، حيث صورت امرأة في وضع حرج.

وأشار الموقع إلى ظهور امرأة أخرى في وضع وصف بـ"الصادم" حيث تقف المرأة في يوم مشمس خارج منزلها "بلا ملابس" بحسب الموقع الذي عرض الصور مشوشة، لكن المرأة غطت وجهها بيدها في مؤشر على أنها رصدت كاميرا التصوير.

كما نشر الموقع صورة أخرى لمرأة في الشارع بجانب سيارتها حيث تضع يدها في الجزء الخلفي من جسدها.

Google Maps Street View: Naked woman reveals herself - Google rushes to cover up exposure - GOOGLE Maps Street View is increasingly being used to discover some of the world's most unexpected events. One incident caught... - https://t.co/EX8fGnCKn0 pic.twitter.com/Np5apjATaK — Refess.com (@Refess) December 27, 2020

وبحسب الموقع، ولحسن الحظ تم محي معالم وجه المرأة، الأمر الذي أخفى هويتها، ولم يسبب لها حرجا.

Google Maps Street View: Woman caught in embarrassing predicament - https://t.co/YLkTDQ4Jb5 pic.twitter.com/VW6OrAqfib — (T.L.G.)🌋The Lava Ghost👻 (@TheLavaGhost) December 27, 2019

ومن جهة أخرى، نفت العديد من المواقع بعض الصور، حيث أكدت أنها التقطت في أحداث ومناسبات مختلفة، وليست مضمنة في خاصية خرائط "غوغل" لكن تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي على هذا الأساس، ما جعل بعض الصور غير الدقيقة تنتشر في أكثر من مناسبة.