"باي بال" تشتري مزود أمن الأصول الرقمية الإسرائيلي "كورف"

قالت شركة باي بال يوم الإثنين إنها ستشتري شركة "كورف" لتأمين الأصول الرقمية ومقرها إسرائيل، حيث يتطلع معالج المدفوعات إلى تعزيز دعم العملات المشفرة.

جاء ذلك بحسب ما أفاد به موقع "ناسداك"، ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة، التي من المتوقع أن تكتمل في النصف الأول من عام 2021.

وستكون "كورف Curv جزءًا من وحدة "باي بال" PayPal التي تم إنشاؤها مؤخرًا والتي تركز على العملات المشفرة.

قالت باي بال في أكتوبر من العام الماضي، إنها ستسمح للعملاء بشراء وبيع والاحتفاظ بالعملات المشفرة في محافظها عبر الإنترنت.

وتأتي خطوة الاستحواذ على "كورف" في الوقت الذي ارتفعت فيه العملات الرقمية هذا العام، مع تزايد مشاركة المستثمرين المؤسسيين بما في ذلك تسلا وبنك نيويورك.