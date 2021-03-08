"أنا عيانة"... فيفي عبده تظهر في فيديو مع "فلتر" وتطلب الدعاء

ظهرت الفنانة المصرية، فيفي عبده، اليوم الاثنين، في فيديو جديد تحدثت فيه عن حالتها الصحية وطالبت محبيها بالدعاء.

وشاركت الفنانة المصرية مقطع فيديو على صفحتها الشخصية في "إنستغرام" وقالت باللهجة المصرية المحكية إنها "عيانة (مريضة).

وتظهر في الفيديو عبده بصحة جيدة وابتسامة خفيفة، وقالت: "يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، قلت أعملكم الفيديو ده وأنزله، واحشني جدًا جدًا وأكيد أنا كمان وحشتكم لأن أنا عيانة، ادعولى، بحبكم أوي".

وبحسب موقع "اليوم السابع" المصري، ظهرت الفنانة مع فلتر بهدف تغيير ملامحها وطمأنت جهورها عن حالتها الصحية وطالبت بالدعاء لها للتجاوز هذه المرحلة.

كانت فيفي عبده كشفت، في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وللمرة الأولى ملابسات مرضها الذي يلزمها الفراش منذ فترة طويلة، مؤكدة أنها "أخذت حقنة لمست العصب بالخطأ، وتخضع حاليا لمحاولات طبية حتى تتمكن من استعادة الإحساس بالعصب".

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وكان آخر ظهور فني لفيفي عبده في رمضان 2020، في أول برنامج مقالب تشارك في تقديمه، ويحمل اسم "خلي بالك من فيفي"، وعرض على شاشة "إم بي سي مصر".