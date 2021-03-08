زوجة فنان مصري تنشر صورا لاحتراق ابنتها وتثير جدلا واسعا

تسببت زوجة النجم المصري، ماجد المصري، بالكثير من الجدل بعد سلسلة من التصريحات التي كشفت فيها حقيقة علاقتها بالفنان المصري.

أكدت زوجة الفنان المصري، رانيا أبو النصر، أن الصورة الإيجابية المتداولة عنهما وعن حياتها بسبب الصور الرومانسية المنشورة لهما عبر موقع "إنستغرام"، "لا تعكس الحقيقة، ولكنهما حريصان (هي وزوجها الفنان) على نشر الطاقة الإيجابية بين المتابعين".

وبحسب مجلة "سيدتي" المتخصصة بأخبار الفن والنجوم، تعاني زوجة الفنان حاليا من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ودخلت هي وابنها في فترة حجر صحي.

ونشرت زوجة الفنان على حسابها في "إنستغرام"، من خلال ميزة القصص، صورا تظهر تعرض يد ابنتها لحروق بعد سقوط مياه مغليه عليها، وكتبت على الصورة عبارة تعبر عن دهشتها من كم الكوارث التي تلاحقها.

ونوهت أبو نصر في كتاباتها إلى أن المشاهد والصور التي تنشرها عائلتها في وسائل التواصل الاجتماعي ماهي إلا نوع من بث الطاقة الإيجابية "ولا تعكس الحقيقة بالضرورة" موضحة أن البعض يظن أنهم "يستمتعون بحياتهم بالطول والعرض".

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وأشارت زوجة الفنان المصري إلى معاناتها من "أزمات متتالية" لكنها لا تفصح عنها إلى العلن، ولكي يبقى حسابها الشخصي مصدرا للسعادة والفرح.