تقارير تتحدث عن عودة فييرا لتدريب الزمالك المصري

كشفت تقارير صحفية محلية عن احتمالية عودة المدرب البرازيلي جورفان فييرا، إلى تدريب فريق الزمالك المصري.

وقال فييرا في تصريحات تلفزيونية إنه يعتقد أن الزمالك قادر على التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الصعوبات التي يواجهها في دور المجموعات حاليا.

ومني الزمالك بخسارة قاسية في الجولة الماضية من دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، ما عقد موقعه في ترتيب المجموعة.

وتابع المدرب البرازيلي، بقوله: "الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق، ولكن هناك أزمة دوما في الأندية أنه من السهل التضحية بأي مدرب، وعلى الجميع أن يدرك أنه لا يوجد فريق يفوز على الدوم".

وأكمل بقوله:

"شرطي الأساسي للعودة إلى التدريب في مصر، هو توفر استقرار إداري في نادي الزمالك".

وتطرق كذلك إلى وجهة نظره في اللاعبين المصريين، حيث قال فييرا: "الدوري المصري يمتلك عدد من اللاعبين المميزين، مثل عبد الله جمعة وأبو جبل وأفشة، وكذلك عمر جابر الذي اعتبره لاعب جوكر، كما أن هناك محمد إبراهيم الرائع الذي يمتلك شخصية مميزة داخل المستطيل الأخضر".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في دور المجموعات وبحوزته نقطتين فقط، فيما يتصدر المجموعة الترجي التونسي برصيد 7 نقاط، ثم مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط.