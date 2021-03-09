هل يتصالح نزار الفارس مع رانيا يوسف... محاميها يرد

وجاء تصدر تلك الأزمة "تريند" غوغل، خاصة بعد المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه الفارس عن تفاصيل دعوته القضائية ضد رانيا يوسف، وشرط تنازله عن القضية ضدها.

ونقلت وكالة "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الثلاثاء، عن طارق العوضي، محامي رانيا يوسف، إنه لم يطرح من الأساس فكرة التصالح بين موكلته وبين نزار فارس، معربا عن دهشته من قيام الأخير بوضع شرط للتصالح على "شيء لم يطلب منه".

وقال العوضي:

إن رانيا يوسف هي التي أقامت دعوى قضائية، وأن كافة ما قاله نزار أكاذيب وتقدمت ضده بشكوى للسفير العراقي في القاهرة.

وأشار إلى أن يوسف لم تتقاض أي مبالغ مالية نهائيا نظير تصوير البرنامج، مضيفا أن أقوال خصمه في هذا الشأن "محض افتراء"، ولم يقدم أي دليل أو إثبات بعكس ذلك، متحدياً إياه بإثبات تقاضيها أي أجر بأي طريقة ممكنة.

وكان الإعلامي العراقي نزار الفارس، قد قال إنه مستعد للتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف، إذا اعتذرت له أمام وسائل الإعلام، موضحا في مؤتمر صحفي، أنه كان مشهورا قبل لقائه معها، ولكن شهرته زادت بعد اللقاء، قائلا:

حققت لرانيا يوسف شهرة في العراق وهي لم تفعل ذلك في مصر.

وأكد نزار الفارس أنها كانت على علم بجميع شروط البرنامج قبل لقائها معه، مضيفا:

قلت لرانيا يوسف هسمَّعك أغنية إسرائيلية، وقالت موافقة، وعرَّفتها أنني سأتكلم عن جرأتها ووافقت برضه، رانيا أخذت أجراً من البرنامج ولكن لا أستطيع قول المبلغ الذي أخذته، ولكنها محترمة، وقدَّرت ميزانية البرنامج.

وكانت الأزمة قد اندلعت بين رانيا يوسف ونزار الفارس، إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه الفنانة المصرية العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

ولاحقا تقدم طارق العوضي محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، مشيرًا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته، لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.

وجاء ذلك بعدما نفذ المذيع العراقي، نزار الفارس، تهديده ضد، رانيا يوسف، وكلف المستشار هيثم عباس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة المصرية بعد اتهامها له باقتطاع أجزاء من حلقتها في برنامج "مع الفارس" للإضرار بها". وقال عباس، في بيان له، "إنه بصدّد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رانيا وسف، متهمًا إياها بـ"التشهير وتزييف الحقائق".