إحصائيات... هالاند "صاروخ جديد" يحطم الأرقام القياسية في أوروبا

أحرز إيرلينج هالاند هدفا في كل شوط ليقود بروسيا دورتموند للتعادل 2-2 مع ضيفه أشبيلية، اليوم الثلاثاء، والتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتفوقه 5-4 في النتيجة الإجمالية.

ووصل المهاجم النرويجي إلى هدفه 20 في 14 مباراة في دوري الأبطال والعاشر في المسابقة هذا الموسم. ليصبح أكثر لاعبي النرويج تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة، متفوقا بهدف واحد على أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وهالاند (20 سنة و231 يوما) هو أصغر لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا. كما أنه أصغر لاعب يسجل 20 هدفا في تاريخ دوري الأبطال، محطما رقم كيليان إمبابي (21 سنة و355 يوما).

20 - Borussia Dortmund’s Erling Haaland has now scored 20 goals in 14 UEFA Champions League appearances; the quickest a player has ever reached 20 goals in the competition, and in 10 fewer appearances than the previous record holder (Harry Kane, 24). Astonishing. pic.twitter.com/jaUCwVmIks — OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2021

ويعتبر هالاند، أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفا في تاريخ دوري أبطال أوروبا خلال 14 مباراة، حيث وصل إلى هذا العدد من قبل الإنجليزي هاري كين خلال (24 مباراة)، أليساندرو ديل بييرو (26 مباراة)، رود فان نيستلروي (27 مباراة)، فيليبو إنزاغي (28 مباراة).

20 - Erling Haaland is the youngest ever player to score in six consecutive UEFA Champions League appearances (20y 231d). Superstar. pic.twitter.com/UvRwQ6GdpX — OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2021

وهالاند هو أول لاعب يسجل هدفين على الأقل في 4 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، كما أنه لم يسجل لاعب مثله بالتشامبيونزليغ هذا العدد من الأهداف منذ ظهوره في سبتمبر/أيلول 2019.