بعد التقلبات الجوية... طبيب مصري يكشف طريقة التعامل مع أنواع الحساسية

كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، بعض الخطوات للتعامل مع أنواع الحساسية، خلال الفترة الحالية والتي تشهد تقلبات جوية.

وقال الناظر عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "أمس قلت لحضراتكم ماذا نفعل وكيف نحافظ على أنفسنا مع هذا الجو الحار".

وتابع: "اليوم ألفت نظركم لموضوع آخر هام يخص الذين يعانون من الحساسية سواء التي تصيب الجلد أو الصدر أو العيون أو الجيوب الأنفية كبارا وأطفالا وهو أن الفترة الحالية والتي تستمر حتى نهاية شهر أبريل تقريبا هي أصعب فترة خلال العام لمرضى الحساسية بأشكالها".

وأشار إلى أن خطورة هذه الفترة "تأتي لسببين الأول هبوب رياح محملة بالأتربة بين الحين والآخر والثاني تفتح الأزهار وما يعقبها من انتشار حبوب اللقاح، وهذين السببين يؤديان إلى ظهور أعراض الحساسية، لهذا يجب دائما الحرص بعدم الاقتراب من الزهور أو لمسها والبقاء في المنزل عند هبوب رياح متربة مع غلق النوافذ جيدا".

وتابع الناظر: "وفي حالة الاضطرار للخروج يجب ارتداء الكمامة لأنها تحمي من الأتربة وحبوب اللقاح، بالإضافة لأخذ الاحتياط دائما عند بداية الإحساس بأي أعراض بالبدء فورا ومبكرا بتناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول مساء يوميا، مثل زيرتك أو ترياكتين أو ليڤوهستام أو تلفاست".