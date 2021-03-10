استقالة بيرس مورغان بسبب تعليقه على زوجة الأمير هاري...فيديو

أعلن المحلل والمذيع التلفزيوني البريطاني الشهير، بيرس مورغان، استقالته من محطة "آي تي في" التلفزيونية.

ويعود سبب الاستقالة، لخلاف حول تعليقاته على ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري.

وأعلنت قناة "أي تي في" عن القرار بعد تصريح هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم)، وتلقّت "أوفكوم" 41 ألف شكوى في هذا الشأن، بحسب ما نقل موقع "بي بي سي".

وجاءت مغادرته على الهواء مباشرة، عقب خلاف مع مقدم الأرصاد الجوية ألكس بيرسفورد، الذي انتقد زميله مورغان، الثلاثاء، لاستمراره بالتهجم على ماركل.

"بيرس مورغان" بعد ان هاجم ميغان والأمير هاري بسبب اللقاء، قام زميله في الاستديو بالرد عليه وتوضيح حقيقة ان مورغان كان على علاقة مع ميغان قبل ان تنفصل عنه وتتزوج الأمير هاري، فانسحب "مورغان" من الاستديو pic.twitter.com/5FuDQh9tlE — ترجمات (@trjmatc) March 9, 2021

وقال مورغن في برنامجه، الاثنين: "لم أصدق كلمة واحدة" مما قالته الدوقة في مقابلتها مع أوبرا وينفري حول صحتها العقلية.

كما هاجم مورغان تصريحات ماركل التي اتهمت فيها أفرادا في العائلة الملكية بالعنصرية، عندما قالت إنه كان هنالك مخاوف من لون بشرة طفلها آرتشي، وهو التصريح الذي حظي باهتمام أكبر من غيره في بريطانيا.