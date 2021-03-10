شركة "نيكون" تطور أول كاميرا دون مرآة خلفية... فيديو

طورت شركة "نيكون" اليابانية المتخصصة في مجال التصوير والبصريات أول كاميرا من نوعها، من دون وجود مرآة داخلية.

أكدت شركة "نيكون"، أن الكاميرا "Z9" هي الأولى في خط إنتاج الشركة، ووصفت الشركة طرازها الجديد من الكاميرات بـ"الرائدة".

وبحسب موقع "ذا فيرج" التقني، فإن الصورة الأولية التي أعلنت عنها الشركة توضح أن كاميرا "Z9" هي مزيج من كاميرا z7 وكاميرا D6 الرقمية أحادية العدسة DSLR والمزودة بمقبض رأسي مدمج، وهي الميزة التي يبحث عنها محترفو التصوير لضمان تجربة تصوير متساوية بغض النظر عن الاتجاهات المختلفة.

وعلى الرغم من عدم إعلان ”نيكون“ عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بكاميرا "Z9"، إلا أن نيكون تتعهد بتوفير أعلى كفاءة للكاميرات من حيث الأداء الثابت ومقاطع الفيديو والتي ستكون الأعلى في تاريخ الشركة.

تحتوي كاميرات "Z9" على محرك جديد لمعالجة الصور وأعلى جودة للفيديوهات بدقة تبلغ 8K بالإضافة لمستشعر كامل يُطلق عليه اسم CMOS والعديد من الميزات والمواصفات التي تُلبي رغبات المستخدمين واحتياجات عملهم.

وأشارت الشركة إلى أن الكاميرا الجديدة سيتم اختبارها في أولمبياد طوكيو، ومن المنتظر إصدارها في خريف العام الجاري.