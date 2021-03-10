البرازيل تعتزم إطلاق اسم بيليه على ملعب ماراكانا الشهير

صوّت المجلس التشريعي لولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، أمس الثلاثاء، لصالح تغيير الاسم الرسمي للملعب إلى اسم أسطورة كرة القدم، بيليه.

أفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الأربعاء، بأن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، سيضيف إنجازا آخر إلى قائمته الطويلة بعد أن صوّت المجلس التشريعي لولاية ريو دي جانيرو، على إعادة تسمية ملعب ماراكانا الشهير تيمنا به.

ومن المقرر أن يحال مشروع القانون الآن إلى الحاكم المؤقت كلاوديو كاسترو، الذي لديه 15 يومًا ليقرر ما إذا كان سيوقع عليه ويشرّعه. في الوقت الذي أكدت فيه أن اسم بيليه الحقيقي هو "إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو - راي بيليه"، وهو الاسم الحقيقي لبطل العالم ثلاث مرات، بالإضافة إلى لقبه "الملك بيليه".

وأشارت الوكالة إلى أن الاسم الرسمي الحالي لملعب ماراكانا هو"جورناليستا ماريو فيليو"، تيمنًا بصحفي وكاتب رياضي برازيلي محبوب (1908-1966) يُنسب إليه الفضل في جعل كرة القدم أشبه بديانة في البلاد.

وكان هذا الملعب مسرحا لمواجهات تاريخية، بما فيها المباراتين النهائيتين لكأس العالم 1950 و2014، بالإضافة إلى احتضانه حفلي الافتتاح والختام لأولمبياد ريو 2016.