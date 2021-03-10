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    ميسي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان

    باريس يتجاوز شبح برشلونة ويرافق ليفربول العائد من الانتكاسة إلى دور الثمانية

    © REUTERS / GONZALO FUENTES
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    تجاوز باريس سان جيرمان خروجه المذل في 2017 وتعادل 1-1 مع ضيفه برشلونة، اليوم الأربعاء، ليكمل تفوقه 5-2 في النتيجة الإجمالية ويتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

    وقبل أربعة أعوام قلب برشلونة خسارته 4-صفر في ذهاب دور الستة عشر إلى انتصار كبير 6-1، وافتقر باريس سان جيرمان للإبداع لكن فوزه 4-1 في الذهاب في إسبانيا كان كافيا.

    رئيس نادي برشلونة الجديد خوان لابورتا
    © REUTERS / ALBERT GEA
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    وافتتح كيليان مبابي، الذي أحرز ثلاثية باستاد كامب نو، التسجيل من ركلة جزاء عكس مجريات اللعب قبل أن يدرك ليونيل ميسي التعادل بتسديدة مذهلة من مدى بعيد، لكنه أهدر ركلة جزاء أنقذها كيلور نافاس في نهاية الشوط الأول.

    وتراجع بطل فرنسا للدفاع بعد الاستراحة، وضغط برشلونة لكنه ودع المسابقة قبل بلوغ الدور قبل النهائي للعام الثاني على التوالي.

    ليفربول يتأهل بهدفي صلاح ماني

    أحرز محمد صلاح وساديو ماني هدفين في الشوط الثاني ليقودا ليفربول للتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الانتصار 2-صفر على رازن بال شبورت لايبزيغ باستاد بوشكاش أرينا اليوم الأربعاء والتفوق 4-صفر في النتيجة الإجمالية.

    واتيحت لليفربول، الذي انتصر 2-صفر في الذهاب ويعاني في الدوري الإنجليزي بعد ست هزائم متتالية على أرضه، العديد من الفرص لتعزيز تفوقه في الشوط الأول لكنه افتقر للفاعلية أمام المرمى.

    واستضافت العاصمة المجرية بودابست مباراتي الذهاب والإياب، بسبب القيود على السفر التي تفرضها ألمانيا لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

    وقال صلاح

    "نتيجة مهمة لنا. جئنا إلى هنا بعد خسارة عدة مباريات في الدوري الإنجليزي. الفريق ليس في أفضل حالاته لكننا أردنا القتال في دوري الأبطال ونريد فعل ذلك في الدوري ورؤية ماذا سيحدث".

    وكانت مباراة غير طبيعية لليفربول على "أرضه"، وبدت التشكيلة أقرب للتي خاضت نهائي البطولة في 2019 بوجود البرازيلي فابينيو في خط الوسط.

    وأهدر ماني فرصة مبكرة إذ أطاح بالكرة فوق العارضة من مدى قريب، لكن لايبزيج كان يعلم أن تسجيل هدف واحد سيربك فريق المدرب يورجن كلوب.

    وأنقذ أليسون حارس ليفربول كرة من داني أولمو في الدقيقة 11، فيما أبعد بيتر جولاتشي حارس لايبزيغ ضربة رأس من ديوجو جوتا فوق العارضة.

    وأرسل تياجو ألكانتارا تمريرة إلى صلاح لينفرد بالمرمى لكن جولاتشي أبعد الكرة.

    وواصل الفريق الألماني تهديد مرمى منافسه وسدد إميل فورزبيرج كرة خارج المرمى في الدقيقة 33 وأضاع ليفربول فرصة انتزاع التقدم قبل الاستراحة.

    وأنقذ جولاتشي كرة أخرى من جوتا وقبل نهاية الشوط الأول أهدر اللاعب البرتغالي فرصة من مدى قريب عندما أبعد دايو أوباميكانو كرة بشكل سيء لتصل إلى لاعب ليفربول الذي سددها خارج الملعب.

    وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 70 عندما مرر جوتا كرة إلى صلاح، الذي انطلق داخل منطقة الجزاء وسددها منخفضة.

    وبعد ذلك بأربع دقائق جعل ماني النتيجة 2-صفر، بعدما حول تمريرة البديل ديفوك أوريجي العرضية بتسديدة مباشرة داخل المرمى.

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    أهداف مباراة ليفربول, أهداف برشلونة, أهداف باريس سان جيرمان
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