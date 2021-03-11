طبيب سعودي يحذر المراهقات من 3 أطعمة

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، الفتيات المراهقات بتجنب هذه الأطعمة للحفاظ على صحة القلب، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وقال: "رجاء للفتيات المراهقات: ابتعدن عن الوجبات السريعة، وطلبات المطاعم والحلويات، للحفاظ على صحة قلبك".

كما نصح بتجنب الإلحاح على الوالدين أو أحدهما لتذوق الأطعمة عالية الملح والسكريات والدهون.

وأكد النمر أن نتائج المجاملة لهذا الإلحاح، قد تسبب ارتفاعًا في الضغط أو تجمع السوائل في الرئتين لمن لديه ضعف مسبق في القلب.