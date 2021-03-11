"بدي قول كلام لأمي"... نانسي عجرم تكشف هديتها لوالدتها بعيد الأم... فيديو

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن قرب إطلاقها أغنية جديدة تحمل عنوان "أمي" بمناسبة عيد الأم الذي يصادف يوم 21 الشهر الجاري، وأعلنت عن توجيهها رسالة إلى أمها من خلال هذه الأغنية.

وبحسب موقع "لها"، فإن نانسي تعتزم إطلاق أغنية تحمل عنوان "أمي" مع اقتراب عيد الأم، توجّه عبرها رسالة إلى أمها تُظهر فيها مدى حبّها لها.

وقالت نانسي: "في أحلى من هيك عنوان"، مضيفة: "بدي قول كلام لأمي، وبعتقد كل حدا بيسمع الغنية كمان بيقلها ذات الكلام".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Insider بالعربي (@theinsiderar)

وتحدثت نانسي عن ألبومها الذي يتضمن 10 أغنيات على الأقل. وعبرت عن رغبتها في أن يتم إنتاجه قريبا كما وعدت معجبيها.