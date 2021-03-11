دون لعب أي مباراة... لاعب تنس روسي يصل إلى نصف نهائي بطولة الدوحة

وانتهى الأمر بالروسي في الدور نصف النهائي من البطولة في الدوحة دون أن يلجأ إلى مواجهات. ويعتبر هذا الحدث الأول من نوعه في جولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، وفق ما نقله موقع "مير 24".

وأشار الموقع إلى أن روبليف كان من المفترض أن يلتقي اليوم في ربع نهائي البطولة مع مارتون فوكوفيتش من المجر. ومع ذلك، لسبب غير معروف، رفض منافسه المشاركة في المباراة. وهكذا، أصبح الروسي في الدور نصف النهائي من مسابقة الدوحة دون مواجهة.

وقبل وصول اللاعب الروسي البالغ من العمر 23 عامًا تلقائيًا إلى ربع النهائي. كان منافسه الفرنسي ريتشارد جاسكيه قد انسحب من البطولة بسبب إصابة في الظهر.

وتقام بطولة قطر للتنس 2021، على ملاعب مجمع خليفة للتنس والإسكواش بين 8 و13 مارس/آذار الجاري، بمشاركة العديد من نجوم الكرة الصفراء.

منذ عام 1990، لم يصل أي لاعب تنس إلى الدور نصف النهائي من بطولات اتحاد لاعبي التنس للمحترفين دون لعب أي مباراة فيها. في مباراة نصف النهائي، سيواجه روبليف الفائز من الثنائي دومينيك تيم (النمسا) - روبرتو باوتيستا أغوت (إسبانيا).