ضغط الدم: 7 أطعمة للتغلب على "القاتل الصامت"

يعد فرط ضغط الدم من أكثر مسببات أمراض القلب والسكتات الدماغية التي يمكن الوقاية منها، إذ كلما ارتفع ضغط الدم زادت مخاطر تضرر القلب والأوعية الدموية في أعضاء رئيسية مثل الدماغ والكُلى.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن معظم المصابين بفرط ضغط الدم لا يُظهرون أعراض إطلاقا، لهذا السبب سمي بـ"القاتل الصامت".

ويتسبب فرط ضغط الدم أحياناً في ظهور أعراض مثل الصداع وضيق التنفس والدُوار وألم الصدر وتسارع دقات القلب والنزف من الأنف.

وإذا ظل ضغط الدم مرتفعًا لفترة طويلة من الوقت -أعلى من 130/80مليمتر/ زئبق- فقد يؤدي ذلك إلى تلف الأوعية الدموية، وقد يتسبب في نتائج صحية سلبية مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية وفقدان البصر والضعف الجنسي، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

لحسن الحظ، هناك أشياء يمكن القيام بها للمساعدة في خفض ضغط الدم، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والامتناع عن التدخين، واتباع إرشادات غذائية معينة.

وفيما يلي 7 أطعمة يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Verywell الصحي.

التوت

سواء كنت تستخدمه كعصير، أو تتناوله مع الزبادي، أو تتناوله بمفرده ، فإن إضافة التوت الأزرق الطازج أو المجمد إلى النظام الغذائي يمكن أن يكون طريقة لذيذة للمساعدة في دعم ضغط الدم الصحي.

في إحدى الدراسات، تناول الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم التوت في مقابل دواء وهمي كل يوم لمدة 8 أسابيع. بعد شهرين، أظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا التوت الأزرق عانوا من انخفاض بنسبة 5.1٪ و6.3٪ في متوسط ​​ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي، على التوالي.

ووفقًا للبيانات المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن تناول كوب واحد من التوت الأزرق كل أسبوع قد يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في المقام الأول.

عين الجمل

وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية والأيض وأمراض القلب والأوعية الدموية الأمريكية أن الأشخاص الذين تناولوا عين الجمل كان لديهم انخفاض في ضغط الدم الانبساطي ومحيط الخصر والسمنة في البطن مقارنة بمن لم يتناولوها.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت نتائج تجربة سريرية في عام 2019 إلى أن تناول عين الجمل كجزء من نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة قد يساعد أيضا في خفض ضغط الدم المركزي.

عصير البرتقال

إذا كنت تتناول كوبًا من عصير البرتقال الطبيعي 100٪ مع وجبة الإفطار، فاعلم أنه يحتوي بشكل طبيعي على البوتاسيوم - وهو عنصر غذائي مهم في أي نظام غذائي.

كما سيوفر لك الكثير من مادة الفلافونويد التي تسمى هسبريدين، والتي توجد في الأطعمة الحمضية مثل الليمون وعصير البرتقال الطبيعي، إذ قد يساعد الهيسبيريدين في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

البطيخ

يمتلئ البطيخ بالبوتاسيوم، وحمض السيترولين، ومادة الليكوبين، ويقدم البطيخ مجموعة ثلاثية من الميزات الصحية للقلب.

في الواقع، يتم ربط استهلاك البطيخ على وجه التحديد بانخفاض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

الكمثرى

يؤدي استهلاك الكمثرى بانتظام إلى تحسين ضغط الدم لدى الرجال والنساء (45-65 عامًا) المصابين بمتلازمة التمثيل الغذائي.

ووفقًا للبيانات المنشورة في مجلة Food and Function الأمريكية، أظهر استهلاك الكمثرى اليومي لمدة 12 أسبوعًا فوائد لضغط الدم الانقباضي وضغط النبض.

الأسماك الزيتية

تعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والسلمون المرقط مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي قد تلعب دورًا في خفض مستويات ضغط الدم لكثير من الناس.

العدس

العدس مليء بالعناصر الغذائية الصحية للقلب مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. وفي دراسة حديثة، وجد الباحثون أنه عندما نوَّع الناس الأطعمة الأخرى في وجباتهم الغذائية بالعدس والفاصوليا، انخفض ضغط الدم الانقباضي لديهم.

الزبادي

تحتوي منتجات الألبان مثل الزبادي بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم والكالسيوم التي تدعم صحة القلب.

وفي إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن تناول 3 حصص من منتجات الألبان يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 13 في المائة.