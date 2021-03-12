وصفة يمنية طبيعية لتقوية وإنبات الشعر... فيديو

وقالت طاهر، خلال استضافتها على قناة "دي إم سي"، إن عشبة "السدر اليمني" أحد أهم الأعشاب الجيدة التي تمنع تساقط الشعر لدى السيدات، كما تقوي بصيلات الشعر، وأوضحت أن السدر اليمني متوفر في شكل نبات ويمكن طحنه منزليا كما أنه موجود لدى محلات العطارة وتتم إضافته للبصل والثوم للوصفة.

وأضافت الخبيرة أن تلك الوصفة جيدة للسيدات اللاتي لا ترغبن دائما في تغيير لون الشعر، حيث إن تلك الوصفة تحمل نفس فوائد الحنة ولكنها لا تغير لون الشعر.

وأوضحت أنه لتجهيز الوصفة يتم وضع ملعقتين من مطحون نبات السدر اليمني وملعقة من الزبادي وملعقتين من عسل النحل ويتم خلطها سويا، ثم يضاف إليها ماء كان فيه بصل وثوم، ويجري وضع المكون على النار حتى يتغير لون المياه وقوامها، مشيرة إلى أن تلك الوصفة مفيدة لمن يعاني قشرة الشعر أو حشرات في الشعر أو إكزيما.

وأكدت أن البصل والثوم من أكثر المكونات الطبيعية التي تملأ فراغات الشعر وتمنع تساقطه، كما أنها تعمل على إنبات الشعر وبصيلاته.

واختتمت بأنه يتم وضع تلك الخلطة على الشعر لمدة 4 ساعات قبل غسلها بالماء الفاتر.