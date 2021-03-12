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    بطلة مسلسل "جمال الحريم" الشريرة تتلقى تهديدات بسبب الكنوز الفرعونية... صور وفيديو

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
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    كشفت فنانة عربية عن تهديدات تلقتها بسبب لعبها دور شريرة تستغل السحر في الحصول على الكنوز الفرعونية وسرقة الآثار وتهريبها خارج البلاد.

    شاركت الممثلة غفران محمد، بدور "سارة" في مسلسل "جمال الحريم" مع النجمة اللبنانية نور، وكشفت عن بعض التفاصيل التي تعرضت لها بسبب دورها "الشرير" في المسلسل.

    موقع هبوط المركبة المتجولة بيرسيفرانس مارس التابعة لوكالة الفضاء الدولية ناسا في جيزيرو كراتر على سطح المريخ في 18 فبراير 2021، في صورة أساسية التقطتها كاميرا التصوير عالي الدقة العلمية هايرايز على متن مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لـناسا.
    © AFP 2021 / NASA / JPL-Caltech
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    ففي لقاء أجرته مجلة "سيدتي" المتخصصة بالفن وأخبار النجوم، مع الممثلة غفران، كشف الأخيرة عن تلقيها تهديدات بسبب الدور الذي لعبته في المسلسل.

    وقالت غفران ردا على سؤال حول ردود الأفعال التي تلقتها "الحمد لله ردود الأفعال كانت كثيرة جداً وقوية، ولكن للأسف تلقيت شتائم كثيرة بسبب خوف الناس مني في الشارع".

    ونوهت الفنانة إلى أنها رشحت للدور من قبل المخرجة منال الصيفي، معتبرة أن دورها مثل تحديا كبيرا لها "لأنه مستفز لأي ممثل".

    وأشارت غفران إلى أنها منذ بداية تعاقدها لأداء الدور قامت برسم الشخصية ودراستها مع مدرب التمثيل ياسين العصامي.

    وتحدثت غفران عن تلقيها تهديدات بسبب الدور وقالت: "جاءتني تهديدات كتير جداً منها تهديد بتشويهي وبضربي وغيرها. وأنصح من يسير في طريق أذى الناس بالسحر أن ربنا القوي ولا يوجد شر ليس له نهاية".

    وأشارت الفنانة في تصريحاتها إلى معاناتها الكبيرة بسبب شخصية "سارة" وشرها الكبير الذي أثر عليها نفسيا، وقالت: "بحثت عما كتب عن تحضير السحر، وخلقت شخصية لم أرها من قبل، لأن سارة شخصية حقيقية".

    ونوهت الفنانة التي لعبت دورا شريرا في المسلسل إلى أن التعويذات التي كانت تنطق بها في المسلسل "لم تكن حقيقية خوفاً على سلامة الجمهور وسلامتنا، والحمد لله لم يحدث أي أذى للممثلين زملائي، ولكن لاحقتني الكوابيس المرعبة من بداية تصوير المسلسل لنهايته".

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    الكلمات الدلالية:
    تمثيل, مسلسل, فن
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