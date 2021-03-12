لحظة "انفعال" عادل إمام... رسام عربي يبدع تحفة فنية بالقلم الجاف... صور

يقوم الفنان السوري بشار مالك سليمان، بين الحين والآخر، بإبداع رسومات فنية ساحرة باستخدام القلم الأزرق فقط، لكن الرسم الجميل الذي شاركه على صفحته للفنان العربي عادل إمام، حاز على اهتمام واسع لدى متابعيه.

استطاع الفنان السوري بشار مالك سليمان، المقيم حاليا في لبنان، تشكيل لوحة فنية ساحرة بتقاطع الخطوط الزرقاء بقلم الحبر الأزرق الجاف للنجم المصري عادل إمام.

وشارك سليمان الصورة على صفحته في "فيسبوك"، وقال معلقا على لوحته: "في محاولة رسم الانفعال... النجم العربي عادل إمام، من رسوماتي بالقلم الأزرق الجاف"، وأضاف: "مدة الإنجاز 35 ساعة".

ونشر سليمان، عدة تعليقات على الصورة، أشار من خلالها إلى مراحل العمل، حيث تظهر كيفية تشكيل تقاطعات خطوط الحبر الناعمة وجه الفنان العربي عادل إمام.

وقال سليمان في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على رسم صورة النجم العربي: "عادل إمام من أعمدة الكوميديا في العالم العربي، فبالدرجة الأولى هو شخصية تستحق أن تكون موضوعا لعمل فني، عدا عن أنه مبدع في إظهار الانفعالات التي تجذب الرسام لمحاولة صياغتها".

يذكر أن الرسام السوري بشار مالك سليمان، له الكثير من الأعمال الفنية الجميلة، التي رسم فيها وجوه عدد من نجوم العالم العربي، وستنشر وكالة "سبوتنيك" حوارا خاصا مع الرسام والفنان سليمان، في وقت لاحق، مع مجموعة من الرسومات الفريدة التي حظيت باهتمام واسع في لبنان وسوريا والعالم العربي.