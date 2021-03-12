مزاج هادئ وثابت… باراك أوباما يكشف كيف تعامل مع الضغوط العقلية أثناء توليه الرئاسة

كشف الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بعض التفاصيل الجديدة حول الأشياء التي ساعدته أثناء توليه منصبه، وخصوصا فيما يتعلق بإدارته صحته العقلية.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة TheSkimm الأمريكية، قال أوباما "في الوظائف التي تعاني من ضغوط كبيرة، مثل الرئاسة، يجب أن تكون الصحة العقلية أولوية".

وأضاف إنه "محظوظ لأنه يتمتع بمزاج هادئ وثابت بشكل طبيعي"، لكنه أشار إلى أن بعض الأنشطة ساعدته حقًا في إدارة صحته العقلية".

وتابع: "الشيئين الأكثر أهمية بالنسبة لي هما التمرين في الصباح، الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. والشيء الثاني كان الأسرة؛ قضاء فترة من الوقت مع فتياتي ومع ميشيل لا يتم انتهاكها إلا إذا كانت هناك أزمة حقيقية ومباشرة".

وأوضح الرئيس الأمريكي الأسبق: "كنت أتناول العشاء الساعة 6:30 كل ليلة، وأنت تعلم، الاستماع إلى بناتي يتحدثن عن أيامهن والأولاد الأغبياء والمعلمين الغريبين والقيل والقال والأسئلة الغريبة، التي تجعل ذهني دائمًا متزنا".

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تعد قيمة وجود مثل هذه الأعمال الروتينية - خاصة في الصباح والمساء للمساعدة في الانتقال من وإلى ساعات العمل - شيء يدركه الكثير منا أكثر من أي وقت مضى خلال جائحة كوفيد -19.

وبالنسبة إلى كل من الرئيس السابق والسيدة الأولى السابقة، تضمنت هذه التدريبات عمومًا (ولا تزال تشمل) تدريبًا دائريًا "بأوزان، مع أجراس، وغيرها من أدوات التمارين الرياضية.