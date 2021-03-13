"أنا مصدوم"... آل الشيخ يعلق على أغاني لعبد الحليم وفريد الأطرش وأسمهان

نشر رئيس هيئة الترفيه العامة بالسعودية، تركي آل الشيخ، تغريدة ضمت أغاني لمطربين أجانب وعدد من المطربين العرب تعود أغانيهم إلى القرن الماضي، وكانت ألحانها متشابهة لدرجة كبيرة.

وضمت التغريدة أغاني لعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وأسمهان، بالإضافة لمطربين أجانب، وكانت الصدفة التشابه الكبير بين الألحان.

والملفت هو أن الأغاني الأجنبية كانت قبل ظهور الأغاني العربية.

وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلا "أنا مصدوم".

من جهته "غرد" المطرب اللبناني رامي عياش، قائلا "حقك، من زمان النسخ كان صعب اكتشافه وكان الناسخ يأخد الشكر لان الناس تظنه صاحب الفكرة مع احترامنا لابداعهم طبعا، أما الآن فصاحب الفكرة الجديدة والخلاقة والمتفردة يعتبر مبدع لا يعوّض في هذا الزمن التكنولوجي. تماما كما معاليكم تخلقون فرص أسطورية للمملكة تتفردون بمبادرتها وخلقها".

في إشارة إلى أن ألحان الأغاني العربية كانت مستوحاة أو مقتبسة من ألحان لأغاني أجنبية قد ظهرت قبلها.