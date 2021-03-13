فخ "المساج" في دبي.. نساء يستخدمن صور مثيرة لاستدراج الرجال والاعتداء عليهم

تمكنت شرطة دبي من القبض على امرأتين أفريقيتين من أصل 4 شكلن عصابة متمرسة في استدراج الرجال عبر شبكة الإنترنت، وذلك بالإعلان عن خدمة مساج، بسعر مغر تتصدره صورة امرأة أوروبية مثيرة.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، نجحت العصابة، في استدراج رجل آسيوي، وبمجرد سقوطه في الفخ حاصرته الفتيات الأربع، وقمن بضربه وإذلاله وتعريته وتصويره ثم إجباره على الإفصاح عن الرقم السري لبطاقته البنكية وسحب 20 ألفا و500 درهم منها.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، تواصل المجني عليه مع رقم الهاتف المرفق مع إعلان خدمة التدليك، وتوجه إلى العنوان في منطقة البرشاء في دبي وحين قرع الباب فتحت له امرأة أفريقية وسحبته بقوة إلى الداخل، وأغلقت الباب بإحكام، وفوجئ بثلاث نساء أخريات يهاجمنه بقوة، فصرخ مستغيثا لكن إحداهن كتمت فمه بوسادة، وهددنه بسكين إذا لم يتوقف عن الصراخ.

وقال المجني عليه إن المتهمات أخذن هاتفه النقال ومحفظته، ثم نزعن عنه ملابسه وأجبرنه على الإفصاح عن رقم بطاقته البنكية، وسحبت إحداهن منها مبلغ 20 ألفا و500 درهم على 5 دفعات.

وبعد إحالة المتهمتين إلى محكمة الجنايات، صدر بحقهما حكم قضائي بالحبس 3 سنوات يليه الإبعاد، بالإضافة إلى غرامة 20 ألفا و500 درهم.