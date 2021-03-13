جدة تحصل على "وصفة طبية" لمعانقة حفيدتها بعد تخطي كورونا

توصلت طبيبة أمريكية إلى طريقة لكسر حاجز الرهبة أمام عجوز لمعانقة أحفادها وأبنائها بعد تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

لم تتمكن إيفلين شو، المواطنة الأمريكية من الالتقاء بأحفادها وابنتها منذ أن بدأت جائحة كورونا في مارس الماضي.

إيفلين ظلت تعاني من حالة نفسية حتى بعد أسبوعين من تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح، رافضة الاقتراب من احد ومحافظة على المسافة الاجتماعية.

لتقوم طبيبة الأسرة بإرسال وصفة طبية لها كتب عليها "مسموح لك معانقة حفيدتك".

A woman's doctor wrote her a prescription to hug her granddaughter after she received the COVID-19 vaccine https://t.co/Hdbzs7EAfQ — Insider Life (@InsiderLife) March 11, 2021

وقامت حفيدتها بإعطائها الوصفة، وقالت بأنه عند تسليم الوصفة وقفت مع أمها على بعد ستة أقدام، لتفتح جدتها الورقة ولتنهال بالبكاء.

وبعد ذلك تعانقوا في لحظة مؤثرة، بحسب ما نقل موقع "ياهو".