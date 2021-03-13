مزرعة تعرض حلا "غريبا" لمن يعانون العزلة في زمن كورونا

ونشرت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، مساء اليوم السبت، أن مزرعة ألمانية تعرض على من يشعرون بأنهم محرومون من التواصل العائلي أو الإنساني، بسبب قيود جائحة كورونا بديلا "غريبا"، يتمثل في فرصة العناق مع "الأغنام".

ونقلت الصحيفة عن ليكسا فوس، التي تدير برنامجا تعليميا، في مزرعة بالقرب من ولاية هاتنغن في غرب ألمانيا، لتشجيع الناس على الاقتراب من الحيوانات، أنه لديها أغنام رائعة في المزرعة تشعر بسعادة غامرة إذا جاء إليها الزوار.

وقالت فوس:

أسمح للناس بزيارة الأغنام دون رقيب، والاستمتاع بقضاء وقت ممتع معها في الطبيعة، وبعيدا عن أي كمامات أو تباعد اجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتوجب على الزائرين الاتفاق على موعد مسبق، وأنه بإمكانهم الاقتراب من الأغنام كثيفة الفرو كما يشاءون، لافتة إلى الزيارات مجانية رغم أن المزرعة تطلب تبرعات من الزوار.

واستشهدت الصحيفة بعدد من الزوار، والاستماع لما قالوه عن مدى تمتعهم واستمتاعهم باللقاء مع الأغنام، وأنه قبيل جائحة كورونا كان السير بجوار المزارع أمر عادي، ولكن يختلف الأمر في هذه الفترة، حيث يمكن للزائرين احتضان الأغنام.