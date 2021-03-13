بعد نشر مقطع فيديو… هيفاء وهبي الأكثر بحثا على غوغل في السعودية

تصدر اسم المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم السبت، قائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث غوغل، في السعودية، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلادها أثناء تصوير أحدث أعمالها الفنية في لبنان.

وشاركت الفنانة اللبنانية مع متابعيها مقطعا مصورا عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، الذي تتلقى فيه مفاجأة تتمثل في احتفال أقيم لها بكواليس أحدث أعمالها الفنية في بيروت بمناسبة عيد ميلادها.

وتظهر الفنانة في ففي بداية الفيديو وهي تدخل إلى مكان المفاجأة مرتدية فستانا وردي اللون، لتشعر بصدمة لثوان عقب سماعها فرقعة إحدى زينات الاحتفال، ثم تعرب بعد ذلك عن سعادتها البالغة من تحضير فريق العمل لكعكة مكونة من 3 طبقات، فضلا عن تزيينهم المكان بالبالونات الذهبية والوردية اللون.

View this post on Instagram A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

وأطفأت هيفاء وهبي شمعة عيد ميلادها في الفيديو، وعلقت لمتابعيها على المفاجأة قائلة: "احتفال مفاجئ بعيد ميلادي خلال التصوير.. شكرا أصدقائي".

وكانت هيفاء وهبي شاركت مقطعا مصورا في يوم عيد ميلادها يستعرض هدية من أختها علياء يموت، وهي عبارة عن "لوحة مرسوم عليها هيئتها على الرمال في أحد الشواطئ بمدينة دبي ومدونا اسمها عليها".

وعبرت هيفاء وهبي عن سعادتها بهذه الهدية، قائلة: "ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي".

شار إلى أن هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس/ آذار عام 1972، في بلدة محرونة في قضاء صور جنوبي لبنان، لأب لبناني هو محمد وهبي، وأم مصرية تدعى سيدة عبد العزيز إبراهيم، ولديها أربعة أخوة، علياء، نسرين، هناء، أحمد.

وشغلت هيفاء وهبي أخيرا، اهتمام الجمهور بقصة خلافها مع مدير أعمالها المصري محمد وزيري الذي نشب عقب تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، بعدما اتهمته بسرقة مبالغ مالية وعقارات سكنية لها في مصر، وانتهى الأمر بحصول هيفاء على حكم ضد وزيري بحبسه 5 سنوات.