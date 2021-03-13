"سأتخذ الإجراء اللازم لإنقاذ أرواح أخرى"... لبنى ونس تتوعد محمد رمضان: مش هسيب حقي.. فيديو

وقالت الفنانة بمداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" الصمرية: "أنا ما عنديش مشكلة مع محمد رمضان ولكن أوجه له عتاب أن ابني كان هيموت في الإعلان بتاعه وتركه دون أن يطمئن على حالته الصحية، ولكن مشكلتي الحقيقية مع مصمم المعارك عصام الوريث".

وأضافت: "عصام الوريث وضع قنبلة غير مطابقة للشروط تحت رجل ابني في الإعلان ولم يخبره بها، وغير مسموح بأن تكون هناك قنبلة حقيقية في عمل فني، دي جريمة في المهنة".

وتابعت: "الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين لم يتركنا وزار ابني في المستشفى واتفقت معه بعد الاطمئنان على حالة ابني سأتخذ الإجراء اللازم لإنقاذ أرواح أخرى من الموت ومش هسيب حقي".

وكان محمد رمضان قد نشر صورا ومقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" أثناء تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ظهره، خلال تصويره أحد المشاهد بمسلسله الدرامي الجديد "موسى"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وبعدها، أعلنت الفنانة لبنى ونس عن تعرض نجلها الممثل يوسف عمر، لإصابات خطيرة، أثناء مشاركته في تصوير الإعلان.

وقالت لبنى عبر "فيسبوك": "وصل الاستهتار بأرواح الناس لدرجة مفزعة، يوسف كان بيصور إعلان إمبارح ومفروض في أكشن، تخيلوا الأكشن قنبلة تحته حقيقية انفجرت فيه، ستر ربنا إنه اتأخر بعد الأكشن لحظة، والقنبلة انفجرت مع أكشن الحمد لله".