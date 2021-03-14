بعد أشهر من إصابته… رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف نتيجة مسحة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

كشف الدكتور حسام حسني رئيس لجنة مكافحة كورونا، أمس السبت، تطورات الحالة الصحية للإعلامي المصري وائل الإبراشي بعد أشهر من إصابته بكورونا.

وقال حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، إن حالة وائل الإبراشي تحسنت كثيرا وتعافى تماما من فيروس كورونا وأصبحت المسحة الخاصة به سلبية.

وأضاف رئيس لجنة مكافحة كورونا أن وائل الإبراشي لن يصاب بأمراض مزمنة في الرئة نظرا لأن حالة الرئة في تحسن وقلت حاجته للأكسجين ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال ساعات إلى منزله.

كان وائل الإبراشي، أعلن إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وظهرت الأعراض عليه خلال تقديمه لبرنامج برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية.