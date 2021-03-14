 صورتان بينهما 30 عاما... سعودي يتلقى لقاح كورونا على يد حفيده

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في دول الخليج، لمواطن سعودي وهو يتلقى لقاح كورونا على يد حفيده، وصورة أخرى لهما قبل 30 عاما.

وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، مساء اليوم الأحد، بأن مواطن سعودي حصل على لقاح ضد فيروس كورونا على يد أول حفيد للعائلة في محافظة حريملاء شمال مدينة الرياض؛ ليظهرا في صورة جذبت أنظار الكثيرين ونالت إعجابهم.

وأظهرت صورتان تجمع الجد بالحفيد، تعود إلى 30 عاما مضت، في الأولى كان الجد يحمل حفيده ذا الثلاثة أشهر، والثانية للحفيد وهو يعطي الجد لقاح كورونا.

ونقلت الصحيفة على لسان الممرض عبدالله بن ناصر بن محمد الناصر، الذي يعمل في مستشفى حريملاء العام، أن الصورة تعود إلى أسبوع مضى، عندما حجز جدّه من أبيه "محمد" في مركز لقاحات كورونا بمحافظة حريملاء، حيث كان في صحبته والده "ناصر" الذي قام بتوثيق تلك الصورة، وجمعها مع صورة التقطها قبل نحو 30 عاما عندما كان طفلا في أحضان جده وعمره ثلاثة أشهر حينها.