السعودية بصدد إطلاق مركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات في الرياض... فيديو

وتأتي هذه الخطوة تأتي بعد تجارب متواصلة بدأت مطلع العام الحالي 2021، واستمرت لثلاثة أشهر، تكللت بالنجاح بعد اختبار فعاليتها في بعض أحياء الرياض السكنية، وقياس مدى مواءمة هذه المركبات للبيئة المحيطة بها، بحسب قناة "العربية".

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة GFS "مشاري الداخل، قائلا: "بدأنا في الشركة توطين هذه التقنية من قرابة السنة، وعملنا ليل نهار لإدخالها في المملكة كأحد الحلول اللوجستية الذكية، وعملنا على تدريب فريق عمل سعودي لتوطين هذه التقنية، وقد أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم".

وعرض "الداخل" نموذجاً مصغراً لإحدى السيارات تعمل عن طريق استقبال الإشارات من الأقمار الصناعية لتحديد الأماكن والمواقع بدقة عالية، وبمجرد أن يتم استقبال رسالة نصية عن طريق التطبيق، يتوجه الشخص المستلم إلى الشاشة الإلكترونية، ويضع الرقم السري، ويفتح المكان المخصص له الموجود في السيارة.

وفي وقت سابق، أبرمت شركتا سلاح حكوميتان من السعودية والإمارات اتفاقية تعاون مشترك، تمكن المملكة من الحصول على العربات المدرعة الإماراتية طراز "جيس" رباعية الدفع، وتمنحها حق تصنيعها محليا.

جاء ذلك وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، في بيان جاء فيه أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "نمر" الإماراتية التابعة لمجموعة "إيدج" الرائدة في صناعة العربات العسكرية خلال مشاركتهما في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021"، الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير/ شباط الجاري.