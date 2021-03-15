عملية سطو عنيفة على منزل دي ماريا وتبديل اللاعب خلال المباراة

كشفت وسائل إعلام فرنسية، يوم الأحد، عن تعرض منزل النجم الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا للسرقة خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقالت إذاعة "RMC" إن "منزل دي ماريا تعرض لعملية (سطو عنيفة) خلال تواجد أسرته داخله".

وأشارت الإذاعة إلى أن عملية السطو تمت خلال تواجد دي ماريا في مباراة نانت، والتي انتهت بفوز الأخير على بطل الدوري الفرنسي بهدفين لهدف.

إخبار دي ماريا بالسرقة خلال المباراة

أظهرت كاميرات المباراة نقاشا قصيرا بين مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو مع ليوناردو المدير الرياضي للفريق، ثم قرر المدير الفني للبي إس جي استبدال أنخيل دي ماريا باللاعب لياندرو باريديس عقب مرور 62 دقيقة.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" إن ليوناردو أبلغ بوكيتينو بالأمر، حيث أظهرت الكاميرات بوكيتينو يهمس في أذن دي ماريا خلال استبداله وذهب معه إلى غرفة خلع الملابس قبل العودة إلى مقاعد البدلاء.

ما الذي تم سرقته من المنزل؟

كشفت صحيفة "لو باريزيان" أن عائلة دي ماريا في أثناء تواجدها في مكان الحادث، لم تسمع شيئا أثناء تنفيذ عملية السرقة.

Ce que l'on sait du cambriolage de Di Maria avec Mohamed Bouhafsi. #rmclive pic.twitter.com/ZY78ATw4MF — After Foot RMC (@AfterRMC) March 14, 2021

وأضافت، أن اللصوص سرقوا محتويات الخزنة الموجودة في الطابق العلوي للمنزل.

السرقة الثانية لـ دي ماريا

في فبراير 2015، كان دي ماريا ضحية لمحاولة اقتحام منزله في إنجلترا في أثناء اللعب لمانشستر يونايتد. فبعد شهر واحد من الانتقال لمنزل جديد، حاول عدة أشخاص اقتحام منزله، خلاله تناوله العشاء مع أسرته.

Le moment où Di Maria apprend la nouvelle du cambriolage



pic.twitter.com/E3fIXGr7Yj — Mly PIB Jr. (@SonExcellencePh) March 14, 2021

لكن جرس الإنذار انطلق وفر المهاجمون، الذين حاولوا اقتحام المنزل من الباب الخلفي، وفقا لإذاعة "RMC".