عمرو أديب يرد على محمد رمضان: "إعلام بلدك هو اللي عملك نمبر وان".. فيديو

انتقد الإعلامي المصري، عمرو أديب الفنان محمد رمضان، يوم الأحد، بعد استياء الأخير مما وصفه هجوم الإعلام عليه بسبب إصابة ممثل شاب خلال تصوير أحد الإعلانات.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، "عايز أقول لرمضان حاجة عندما تكون فنان كبير يجب أن يكون عندك مسئولية اجتماعية. وأنت بتشتغل فى مكان حصل فيه مشكلة كبيرة يبقى تروح للشاب اللى اتصاب وتسأل عليه وتقوله هوديك المستشفى وأعالجك".

وأضاف، "أنا ما عنديش مشكلة معاك (محمد رمضان) ولا إن أهاجمك والأوهام دى مش موجودة".

وتابع، "دورنا هو تسليط الضوء على هذا الفنان الشاب الذي تعرض للإصابة، وليس إلقاء الضوء على (نمبر وان)، وإعلام بلدك ليس ضدك ومحدش عملك نمبر وان غير إعلام بلدك".

كان محمد رمضان، نشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، تظهر حجم الإصابة التي تعرض لها أثناء تصوير المسلسل، وأرفق بها تعليق قال فيه، "دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماما ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها، وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس".

كانت الفنانة المصرية، لبنى ونس، وجهت رسالة إلى محمد رمضان، بعد إصابة ابنها في تصوير إعلان له، بإصابات بالغة.

عمرو أديب يرد على محمد رمضان: واضح إنه سمع وما شافش.. ولما تبقى نامبر وان -ولا بلاش عشان فيها كلام- لازم يبقى عندك مسؤولية#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/Bm4gona7dE pic.twitter.com/IunvD4nIgQ — الحكاية (@Elhekayashow) March 14, 2021

ونشرت لبنى ونس، عبر حسابها على "فيسبوك"، صورة لساقي ابنها ويظهر عليها إصاباته بحروق، مؤكدة أن "هناك قنبلة زرعها عصام الوريث لابنها تحت منه ولم ينبهه".

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الممثل المصري الشاب، يوسف عمر، تعرض لإصابة كبيرة خلال تصويره إعلان للفنان الشهير، محمد رمضان"، مؤكدة أن الإصابة جاءت نتيجة حدوث خطأ من مصمم المعارك الشهير، عصام الوريث.

وقامت نقابة المهن التمثيلية، من خلال الفنان، منير مكرم، مسؤول الملف الصحي بالنقابة، بمتابعة الحادث وحالة يوسف عمر الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن نقيب الممثلين، أشرف زكي، أكد أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد متسبب حادث الحريق في تصوير إعلان محمد رمضان، وقال: "أنا كلفت محامي النقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد خبير المفرقعات، وضد المتسبب في ذلك".