ماذا فعل لاعبو ليفربول مع صلاح بعد تغريدة وكيله المثيرة للجدل؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية، يوم الأحد، عن رد فعل لاعبي ليفربول الإنجليزي داخل غرفة خلع الملابس، بعد تغريدة وكيل محمد صلاح المثيرة للجدل.

كان رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، نشر تغريدة عبارة عن (نقطة فقط)، بعد تبديل الفرعون المصري والذي بدا غاضبا وقتها، خلال لقاء فريقه أمام تشيلسي بالجولة 29 من البريميرليغ والتي حسمت للبلوز بهدف نظيف.

وأفاد موقع "ليفربول إيكو" بأن "لاعبي ليفربول سخروا من صلاح وأطلقوا عليه بعض النكات اللطيفة عقب تغريدة وكيله المثيرة للجدل".

. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 4, 2021

ويعاني ليفربول هذا الموسم خلال مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يتواجد في المركز الثامن برصيد 43 نقطة، حيث خسر 9 مباريات وتعادل في 7 من أصل 28 لعبها.