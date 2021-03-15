ولايات أمريكية تكشف عن وجود أعداد وفيات كورونا تفوق المعلن عنها

بينما تتجه وفيات كورونا في أمريكا إلى الانخفاض، مما يزيد الآمال في أن الولايات المتحدة تتحول إلى منعطف مع استمرار التطعيمات، تجد سطات الولايات في جميع أنحاء البلاد بشكل مطرد حالات وفاة لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، وهذا ما يسبب ارتباكًا في البيانات.
وبحسب موقع "دبليو إس جي"، تشمل المشكلات إلى حد كبير الأنظمة التي تستخدمها الولايات لمحاولة الإبلاغ عن بيانات "كوفيد 19"، في الوقت الفعلي تقريبًا، حيث يتم التأخر بالإبلاغ عن الوفاة لما بعد صدور شهادة الوفاة، وهذا يسبب ارتباكا في بيانات عدد الوفيات.
حيث أعلنت ولاية أوهايو، في فبراير/شباط، عن أكثر من 4000 حالة وفاة إضافية أثناء التأكد من بياناتها، وأضافت إنديانا نحو 1500 حالة. كما جاءت المراجعات الأصغر أخيرا من فرجينيا ومينيسوتا ورود آيلاند. يوم الخميس، قالت السلطات في ولاية فرجينيا الغربية إن مقدمي الخدمات الطبية لم يبلغوا وزارة الصحة العامة في الولاية بشكل صحيح عن 168 حالة وفاة.
قال الدكتور سعيد أمجد، مسؤول الصحة في ولاية وست فرجينيا: "لا أحد يحب المفاجآت، ولا أحد يحب البيانات الخاطئة لأن هذه البيانات تستخدم في اتخاذ القرارات".
وقال الدكتور أمجد إن الإبلاغ عن الوفيات في ولاية فرجينيا الغربية يتطلب عادة الانتظار عدة أسابيع حتى يتم الانتهاء من شهادات الوفاة. لكن الولاية طلبت في العام الماضي من مقدمي الخدمات الطبية ملء تقرير من صفحة واحدة لوفيات كورونا لإنشاء سجل أسرع.
يوم الثلاثاء، قال مسؤولو الصحة في مينيسوتا إن المراجعة وجدت أن أربعة مختبرات خاصة فشلت في الإبلاغ عن النتائج فورا، مما أدى إلى اكتشاف 138 حالة وفاة أخرى.
قالت سلطات الولاية في أوائل فبراير، إن تدقيقًا في ولاية إنديانا كشف عن 1507 حالة وفاة معظمها من عام 2020. وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة في الولاية إن شهادات الوفاة استخدمت للتحقق من تلك الوفيات. بعد فترة وجيزة، أدت مشكلة تتعلق ببيانات الوفيات التي لم تتم تسويتها وتقديمها إلى وزارة الصحة في ولاية أوهايو للعثور على 4000 حالة وفاة لم يتم الإبلاغ عنها بسبب كورونا.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)