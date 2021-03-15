موسكو تعلن أن الطلب العالمي على لقاح "سبوتنيك V" الروسي أكبر من العرض

أوضح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن الطلب على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا في العالم يتجاوز العرض، مشددا على أن الأولوية هي تطعيم المواطنين الروس.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين:

"في الحقيقة الطلب على اللقاح الروسي في العالم كبير، ودون مبالغة أستطيع أن أقول إنه كبير للغاية، والطلب في الوقت الحالي يفوق بشكل كبير العرض الذي يمكن أن توفره القدرات الإنتاجية، وهذا يدفع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي للعمل بشكل مكثف".

وتابع: "الصندوق يعمل ليلاً نهاراً، والرئيس يتلقى التقارير اليومية عن سير الأمور من خلال الصندوق ومن خلال الحكومة، وعملية تطعيم الروس تبقى أولوية لا جدال فيها".

وكان بيسكوف أعلن، الشهر الماضي، أن الإنتاج المشترك للقاحات الروسية المضادة لفيروس "كورونا" في الخارج، سيبدأ خلال الأيام المقبلة.

وقال بيسكوف، في رده على سؤال لماذا تبيع روسيا ملايين الجرعات من لقاح "سبوتنيك V " في الخارج، ولكن في نفس الوقت، التطعيم داخل البلاد بطيء نوعا ما.

وأجاب بيسكوف: "إنه بالنسبة للطلب على اللقاح الروسي في الخارج، فهو مرتفع للغاية لدرجة أنه يتجاوز الطاقة الإنتاجية بشكل كبير، ولهذا يجري العمل النشط الآن لإطلاقه".

وأضاف بيسكوف آنذاك: "في الأيام القليلة المقبلة سيبدأ إنتاج اللقاح الروسي في عدد من البلدان الأجنبية، وسيغطي الإنتاج احتياجات هذه الدول، ويعمل إنتاجنا المحلي للسوق المحلي".