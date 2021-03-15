بيليه يعترف بتفوق رونالدو عليه ويثير جدلا بين عشاق الكرة... صور

وشارك بيليه (80 عاما) صورة مع النجم العالمي رونالدو على صفحته الرسمية في "إنستغرام"، وكتب معلقا عليها: "الحياة هي مجرد رحلة. كل واحد يقوم برحلته الخاصة. ويا لها من رحلة جميلة تخوضها! أنا معجب بك كثيرا، أحب مشاهدتك وأنت تلعب، وهذا ليس سرا على أحد".

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وقال: "تهانينا على تحطيم الرقم القياسي لأهدافي في المباريات الرسمية".

وأضاف بيليه: "أسفي الوحيد هو أنني لم أستطع أن أحضنك اليوم. لكني أنشر هذه الصورة على شرفك، بعاطفة كبيرة، كرمز للصداقة التي كانت موجودة منذ سنوات عديدة".

وما أن نشر بيليه الصورة حتى بدأت التعليقات حول حقيقة الشخص الذي يستحق لقب الهداف الأول في العالم، حيث كان بيليه قد أكد في وقت سابق أن أهدافه المسجلة في المباريات غير الرسمية لم يتخطاها أي لاعب آخر. وقال إنه سجل ما يصل إلى 1283 هدفًا في المجموع طوال مسيرته.

Ronaldo has placed himself at the top of the world's goalscoring list. pic.twitter.com/J9VyAePdNa — ESPN FC (@ESPNFC) March 14, 2021

وبدأ الجدل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي حول هوية صاحب هذا اللقب، حيث أيّد محبو بيليه فكرة الأهداف المسجلة في المباريات غير الرسمية، بينما شجع أنصار رونالدوا الأهداف المسجلة في المباريات الرسمية كمعيار لهذا اللقب.

two (Pele and Ronaldo) over ambitious legends lol, insecurity controls his achievements. Ronaldo traveled round Europe just to prove he is better than Messi but still failed. No doubt, he is a great goal scorer like Lewandowski and Haaland but not amongst the gods of the game — xL (@kelvin_slows) March 14, 2021

وحطم رونالدو الرقم القياسي للأهداف في "المباريات الرسمية" بعد ثلاثية يوفنتوس، أمس الأحد، والتي رفعت رصيده إلى 770 هدفا.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف خلال 30 دقيقة من المباراة ضد كالياري المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مما جعله يتخطى الرقم الرسمي لبيليه البالغ 767، مما دفع بالأسطورة البرازيلي إلى تكريم رونالدو على "إنستغرام".