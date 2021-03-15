5 أعراض للسرطان يتجاهلها معظم الناس

تعتبر أنواع الأمراض السرطانية التي يمكن أن تصيب الإنسان مختلفة وعديدة وذات أعراض وعلامات متنوعة للغاية، ومع ذلك، الكثير من الناس لا يأخذون تلك العلامات التحذيرية المحتملة على محمل الجد، دون الأخذ بعين الاعتبار أن الفحوصات المبكرة والمنتظمة يمكن أن تزيد بشكل كبير من فرص الشفاء.

نشر موقع "ميديك فوريوم" تقريرا طبيا ذكر فيه بأن هناك العديد من الأعراض والعلامات التي تعتبر تحذيرية ويمكنها أن تلفت الانتباه لخطورة الإصابة بمرض السرطان، ويجب الانتباه لها لزيادة فرص الشفاء بشكل كبير عن طريق الفحوصات المنتظمة والعلاج المبكر.

وتشمل العلامات التحذيرية لمرض السرطان ما يلي:

السعال المستمر: عادة ما يكون السعال مصحوبا بنزلة برد أو إنفلونزا، ولا داعي للقلق في البداية، لكن يجب أن يخضع أي شخص يعاني من السعال المستمر لفحص أكثر تفصيلاً، لكونه يمكن أن يكون ناجما عن الإصابة بسرطان الرئة.

الحموضة المعوية المستمرة: يمكن أن تكون الحموضة المعوية ناجمة عن العديد من الأسباب، مثل الإجهاد المفرط أو اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات، في حال ظهرت الأعراض من وقت لآخر، فلا داعي للقلق، ولكن إن كانت الحموضة المعوية مستمرة، فيمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان الحلق والحنجرة.

ظهور دم في البراز:

يمكن أن يكون لظهور الدم في البراز أسباب عديدة، ومعظمها يشير إلى الحالات الحميدة أكثر الحالات السرطانية، وتشمل بعض الأسباب الرئيسية لظهور الدم في البراز البواسير أو التمزقات الصغيرة في الغشاء المخاطي، ومع ذلك، يوصي الخبراء بشدة بإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة في تلك الحالة خصوصا بعد سن 50 عاما.

تضخم الغدد الليمفاوية:

قد تشير الغدد الليمفاوية المتضخمة وغير المؤلمة إلى سرطان العقدة الليمفاوية، خاصة إذا استمر هذا التورم غير المؤلم لفترة طويلة ولم يعد يختفي، وفي تلك الحالة يوصى بإجراء فحص طبي على الفور للتحقق من الحالة.

حكة في الجلد: قد يعاني بعض الأشخاص من حكة أو حرقة في مكان ظهور الشامة في الجلد، في تلك الحالة قد يكون السبب الإصابة بسرطان الجلد الأسود، وهنا يوصى بمراجعة طبيب الجلدية على الفور وعدم إهمال الأعراض.