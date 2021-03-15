"تخيف المشاهدين"... هيفاء وهبي في مشهد مضحك وغريب... فيديو

شارك نشطاء على موقع "إنستغرام" مشهد فيديو قصير للنجمة اللبنانية هيفاء وهي تقوم بحركة أثناء رقصها في إحدى الحفلات.

وبحسب موقع "لبنان 24" حاولت النجمة اللبنانية إخافة "نقزة" المتابعين من خلال تنفيذها حركة سريعة ومضحكة بتقريب وجهها إلى الكاميرا.

وشارك الكثيرون مقطع الفيديو القصير للفنانة هيفاء معتبرين أنه يمنحهم الطاقة الإيجابية في حياتهم.

واحتفلت النجمة اللبنانية قبل أيام بعيد ميلادها الـ49، خلال تصويرها أحد أعمالها في لبنان.

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وشاركت الفنانة اللبنانية مع متابعيها مقطعا مصورا عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، الذي تتلقى فيه مفاجأة تتمثل في احتفال أقيم لها بكواليس أحدث أعمالها الفنية في بيروت بمناسبة عيد ميلادها.

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وظهرت الفنانة في بداية الفيديو وهي تدخل إلى مكان المفاجأة مرتدية فستانا وردي اللون، لتشعر بصدمة لثوان عقب سماعها فرقعة إحدى زينات الاحتفال، ثم تعرب بعد ذلك عن سعادتها البالغة من تحضير فريق العمل لكعكة مكونة من 3 طبقات، فضلا عن تزيينهم المكان بالبالونات الذهبية والوردية اللون.