ميسي يعادل رقم تشابي القياسي ويقلص الفارق مع أتلتيكو

عادل أسطورة برشلونة، ليونيل ميسي رقم تشابي هرنانديز القياسي في عدد المباريات التي خاضها مع البارسا، بعد مشاركته أمام ويسكا بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين.

وعادل اللاعب الأرجنتيني، الذي انضم إلى برشلونة في عام 2000 وهو في 13 من عمره وشارك لأول مرة مع الفريق الأول بعدها بأربع سنوات، رقم تشابي البالغ 767 مباراة.

وميسي أيضا هداف برشلونة عبر العصور، وأكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب حيث حصل على 34 بطولة، وفقا لشبكة "أوبتا".

كما يعد أكثر لاعب صنع أهدافا (289 هدفا)، وأكثر لاعب سجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة (48)، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وسيحصل ميسي على فرصة لتحطيم الرقم القياسي لعدد المباريات مع برشلونة حال المشاركة يوم الأحد المقبل أمام ريال سوسيداد.

767 - Lionel Messi 🇦🇷 will make his 767th appearance for @FCBarcelona in all competitions (659 goals and 262 assists), equaling Xavi Hernandez’s 🇪🇸 record for the most apps for the club. Historic. pic.twitter.com/Dzy4xE8auo — OptaJose (@OptaJose) March 15, 2021

واستطاع ميسي أن يسجل هدفين في الانتصار 4-1 على ويسكا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليصبح الفريق الكتالوني على بُعد أربع نقاط من صدارة الترتيب.

ورفع الانتصار رصيد برشلونة إلى 59 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.



وبقي ويسكا في مؤخرة الترتيب ولديه 20 نقطة ويتأخر بأربع نقاط عن منطقة الأمان.