محمد منير: عندي 18 حفيدا وهذا مصروفي الشهري.. فيديو

كشف المطرب المصري، محمد منير الشهير بالـ "الكينج"، الكثير من تفاصيل حياته خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج "صاحبة السعادة".

وقال منير إنه يعتز كثيرا بعائلته وأنه له 18 حفيدا من أبناء إخوانه وأخواته. مشيرا إلى أن جميعهم حاصلون على مؤهلات عليا وأنه علمهم حب الوطن والمشاركة في الانتخابات.

وأضاف الكينج، "عبرت البحر المتوسط ليس من أجل الهجرة. ولكن من أن أقول أنا محمد منير عاشق مصر".

وأوضح منير أن مصروفه اليومي في ذلك الوقت كان "10 قروش" بمعدل 3 جنيهات شهريا.

وأكد أنه كان لديه موعد مع الملحن الكبير بليغ حمدي ولكنه ألغي، فقام أخوه فاروق بترتيب لقاء له مع المطرب النوبي الشهير وقتها أحمد منيب، ليغني الكينج له أغنية "شجر الليمون".



وطرح الكينج محمد منير مؤخرا أغنية أغاني "باب الجمال"، و"فينك يا حبيبي" و"أنا رايق"، فيما يستعد لطرح أغنيته "مسألة السن" لتكون الخامسة ضمن ألبومه الجديد.