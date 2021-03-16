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    ميغان ماركل والأمير هاري

    من أميرة إلى رئيسة... هل تصبح ميغان ماركل سيدة البيت الأبيض؟

    © AP Photo / Frank Augstein
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    أفادت تقارير أن ميغان ماركل، دوقة ساسكس، المولودة في كاليفورنيا، تفكر في المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

    وقال شخص من حزب "العمال" ومسؤول سابق في حكومة توني بلير في داونينغ ستريت له صلات قوية بواشنطن، لصحيفة "ديلي ميل": إن ماركل كانت تتفاعل مع كبار الديمقراطيين بهدف خططت له لبناء حملة وفرق لجمع التبرعات، مشيرا إلى أن "حزب بلير، وشبكات الحزب الديمقراطي تعج بالحديث عن طموحات ميغان السياسية وداعميها المحتملين".

    كامالا هاريس لا تترك حيزًا سياسيًا كبيرًا لميغان

    نجل ولي عهد بريطانيا الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل
    © REUTERS / POOL
    مصور ملكي عن الأمير هاري: أصبح بائسا بشكل لا يصدق منذ ظهور ميغان ماركل
    إذا قررت ماركل الترشح، فستجد نفسها في مساحة سياسية مزدحمة مع الرئيس الحالي بايدن أو نائب الرئيس كامالا هاريس، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات السياسية ذات الوزن الثقيل الأكثر خبرة، الذين يشاركون في السباق، كما يقول البروفيسور روبرت سينغ، المتخصص في السياسة الأمريكية المعاصرة في بيركبيك، جامعة لندن.

    ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما الذي ستبني عليه ماركل حملتها الانتخابية، كما يقول الأكاديمي، بافتراض أنها تستطيع الانخراط في قضايا حول عدم المساواة العرقية والجنسية، لأن هذه هي الموضوعات التي تؤكد عليها غالبًا، إلى جانب قضايا حماية البيئة. ومع ذلك، بالنظر إلى أن كامالا هاريس، أول أمريكية من أصل أفريقي وأول نائب رئيس أمريكي آسيوي، لها نظرتها حول قضايا العرق والجنس، يبدو أن احتمالات فوز الدوقة ضئيلة، وفقًا للأكاديمي.

    ويرى ريتشارد فاتز، أستاذ البلاغة والتواصل المتميز في جامعة توسون:

    "ميغان ماركل لديها تقريبا (بصعوبة) نفس الفرصة لتصبح رئيسة للولايات المتحدة مثل شخصيات التلفزيون الأمريكية جوي ريد أو جيمي كيميل. صفر" ،.
    ويشير إلى أنه لكي يصبح المرء رئيسًا، يجب أن يتمتع المرء ببنية فوقية من الدعم السياسي للمهنيين والحزبيين وغيرهم، والدعم الشعبي لهواة الاقتراع، فضلاً عن بعض المعرفة السياسية للظهور العام والنقاش.

    ويؤكد أن "ماركل ليس لديها أي من هذه، ولا يوجد أي دليل على أن لديها أي قوة باقية فيما يتعلق بأهميتها السياسية".

    ووفقا للدكتور توماس والين، الأستاذ المشارك في العلوم الاجتماعية في جامعة بوسطن:

    "لتعقيد الأمور أكثر، فإن الدوقة هي دخيلة سياسية مما يجعل فرصها ضئيلة"، ولكنه رأى أن الأمر يستحق المحاولة.

    وقال "أعتقد أنها ستكون حكيمة إذا استندت في ترشيحها إلى خلق قدر أكبر من التنوع والمساواة الاقتصادية للمجتمع الأمريكي".

    مضيفا: "منذ أن فاجأ جيمي كارتر الجميع وانتزع ترشيح الحزب الديمقراطي من أنصار الحزب الديمقراطي المخضرمين في عام 1976، كان أداء الغرباء جيدًا في الحزب. لم يكن بيرني ساندرز أبدًا ديمقراطيًا وانظروا إلى أي مدى اقترب في عام 2016 من أن يصبح مرشحا رئاسيا!".

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