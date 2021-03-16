اكتشاف 3 كائنات غير معروفة في محطة الفضاء الدولية وعزلها... صور وفيديو

اكتشف باحثون مجموعة جديدة من الكائنات البكتيرية في محطة الفضاء الدولية غير معروفة على كوكب الأرض، ولم تسجل سابقا من قبل العلماء.

رصد باحثون من أمريكا والهند يعملون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أربع سلالات من البكتيريا تعيش في أماكن مختلفة من محطة الفضاء الدولية، ثلاث منها غير معروفة إطلاقا بالنسبة للعلماء.

وعثر العلماء بين عامي 2015 و2016 على أربع سلالات تم عزل 3 منها، حيث عثر على الأولى على لوحة علوية لمحطات أبحاث محطة الفضاء الدولية، والثانية تم العثور عليها في قبة المحطة، وعثر على الثالثة على سطح طاولة الطعام، أما الرابعة فقد عثر عليها في مرشح "HEPA" قديم أعيد إلى الأرض في عام 2011.

وتساءل الكثيرون عن سبب وجود هذه البكتيريا في محطة الفضاء الدولية، لكن رواد الفضاء الذين يعيشون في المحطة الفضائية كانوا يعملون على زراعة كميات صغيرة من النباتات لسنوات لأهداف بحثية وللتزود بالطعام، لذلك ليس من المستغرب وجود الميكروبات ذات الصلة بالنباتات على متنها، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "frontiersin" العلمية.

تم تحديد أحدى السلالات في مرشح "HEPA"، على أنه نوع معروف يسمى "Methylorubrum rhodesianum"، أما السلالات الجديدة لم يحددها العلماء سابقا، وأطلق عليها العلماء التسميات التالية (IF7SW-B2T وIIF1SW-B5 وIIF4SW-B5).

اقترح الفريق العلمي، بقيادة عالم الوراثة في جامعة جنوب كاليفورنيا، سواتي بيلاني، تسمية النوع الجديد بـ"Methylobacterium ajmalii" على اسم أجمالي خان، عالم التنوع البيولوجي الهندي الشهير.

وأوضح اثنان من الفريق العلمي، وهما كاستوري فينكاتيسواران، ونيتين كومار سينغ، من مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا"، في بيان صحفي: "لزراعة النباتات في الأماكن المتطرفة حيث تكون الموارد ضئيلة، فإن عزل الميكروبات الجديدة التي تساعد على تعزيز نمو النبات في ظل ظروف مرهقة أمر ضروري".

Microbes Unknown to Science Discovered on The International Space Station



The menagerie of bacterial & fungal species living among us is ever growing - and this is no exception in low-gravity environments, such as the International Space Station (#ISS).https://t.co/50qJNB3Y7t pic.twitter.com/OAzMOA4HZh — Nayef Al-Rodhan (@SustainHistory) March 16, 2021

ويقوم الفريق بتنفيذ تحليل دقيق للسلالات الأربع من خلال التحليل الجيني للبحث عن الجينات التي يمكن استخدامها للمساعدة في تعزيز نمو النبات، حيث أن هذه السلالات تتمتع بقدرة كبيرة على مقاومة العوامل الخارجية في الفضاء.

وكتب الفريق في دراستهم: "سيساعد هذا بشكل أكبر في تحديد المحددات الجينية التي قد تكون مسؤولة عن تعزيز نمو النبات في ظل ظروف الجاذبية الصغرى والمساهمة في تطوير محاصيل نباتية ذاتية الاستدامة لبعثات فضائية طويلة الأجل في المستقبل".

ووجد الباحثون أن إحدى سلالات محطة الفضاء الدولية "IF7SW-B2T" لديها جينات واعدة تشارك في نمو النبات، بما في ذلك جين لإنزيم أساسي للسيتوكينين، والذي يعزز انقسام الخلايا في الجذور والبراعم.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "sciencealert" العلمية، تم بالفعل جمع نحو 1000 عينة من محطة الفضاء الدولية، لكنها ما زالت تنتظر رحلة العودة إلى الأرض.