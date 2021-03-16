اكتشاف 3 كائنات غير معروفة في محطة الفضاء الدولية وعزلها... صور وفيديو

رصد باحثون من أمريكا والهند يعملون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أربع سلالات من البكتيريا تعيش في أماكن مختلفة من محطة الفضاء الدولية، ثلاث منها غير معروفة إطلاقا بالنسبة للعلماء.
وتساءل الكثيرون عن سبب وجود هذه البكتيريا في محطة الفضاء الدولية، لكن رواد الفضاء الذين يعيشون في المحطة الفضائية كانوا يعملون على زراعة كميات صغيرة من النباتات لسنوات لأهداف بحثية وللتزود بالطعام، لذلك ليس من المستغرب وجود الميكروبات ذات الصلة بالنباتات على متنها، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "frontiersin" العلمية.
تم تحديد أحدى السلالات في مرشح "HEPA"، على أنه نوع معروف يسمى "Methylorubrum rhodesianum"، أما السلالات الجديدة لم يحددها العلماء سابقا، وأطلق عليها العلماء التسميات التالية (IF7SW-B2T وIIF1SW-B5 وIIF4SW-B5).
اقترح الفريق العلمي، بقيادة عالم الوراثة في جامعة جنوب كاليفورنيا، سواتي بيلاني، تسمية النوع الجديد بـ"Methylobacterium ajmalii" على اسم أجمالي خان، عالم التنوع البيولوجي الهندي الشهير.
وأوضح اثنان من الفريق العلمي، وهما كاستوري فينكاتيسواران، ونيتين كومار سينغ، من مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا"، في بيان صحفي: "لزراعة النباتات في الأماكن المتطرفة حيث تكون الموارد ضئيلة، فإن عزل الميكروبات الجديدة التي تساعد على تعزيز نمو النبات في ظل ظروف مرهقة أمر ضروري".
Microbes Unknown to Science Discovered on The International Space Station— Nayef Al-Rodhan (@SustainHistory) March 16, 2021
The menagerie of bacterial & fungal species living among us is ever growing - and this is no exception in low-gravity environments, such as the International Space Station (#ISS).https://t.co/50qJNB3Y7t pic.twitter.com/OAzMOA4HZh
ويقوم الفريق بتنفيذ تحليل دقيق للسلالات الأربع من خلال التحليل الجيني للبحث عن الجينات التي يمكن استخدامها للمساعدة في تعزيز نمو النبات، حيث أن هذه السلالات تتمتع بقدرة كبيرة على مقاومة العوامل الخارجية في الفضاء.
ووجد الباحثون أن إحدى سلالات محطة الفضاء الدولية "IF7SW-B2T" لديها جينات واعدة تشارك في نمو النبات، بما في ذلك جين لإنزيم أساسي للسيتوكينين، والذي يعزز انقسام الخلايا في الجذور والبراعم.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "sciencealert" العلمية، تم بالفعل جمع نحو 1000 عينة من محطة الفضاء الدولية، لكنها ما زالت تنتظر رحلة العودة إلى الأرض.
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