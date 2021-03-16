مسؤول روسي يتوقع رحيل "تويتر" من روسيا

كشف مصدر في هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور" أن الشبكة الاجتماعية "تويتر" قد تغادر روسيا بالكامل.

فبحسب موقع "ريافان"، لفت محقق شكاوى الإنترنت في الهيئة دميتري مارينيتشيف أنه:

"إذا تعذر على توتير والهيئة الاتفاق على ظروف العمل في روسيا، فإن الشركة الغربية لن "تواجه" السلطات الروسية، لأنهم يقدمون أنفسهم على أنهم "ملتزمون بالقانون" و"ودودون"، ولكنهم ينكرون أفعالهم".

وأصدرت شركة "تويتر" الأمريكية، منذ أيام بيانا بعد تهديد روسيا لها بالحظر.

وتابعت الشركة الأمريكية قائلة "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن موقع تويتر يتباطأ عن قصد على نطاق واسع وبشكل عشوائي في روسيا، بسبب مخاوف واضحة بشأن إزالة المحتوى".

وكانت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كوم نادزور"، قد هددت، اليوم، منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بالحجب إذا لم تبدأ في الامتثال لمتطلبات القوانين الروسية.

وجاء في بيان الهيئة الفيدرالية على موقعها الإلكتروني الرسمي: "إذا استمرت خدمة الإنترنت "تويتر" في تجاهل متطلبات القانون، فستستمر إجراءات التأثير وفقًا للوائح الاستجابة [حتى الحظر]، حتى يتم إزالة المحتوى الذي يشجع القاصرين على الانتحار، والمواد الإباحية للأطفال، وكذلك المعلومات حول استخدام المخدرات".

أعربت "تويتر" عن قلقها "العميق"، بحسب البيان الذي نقلته وكالة "رويترز"، إزاء محاولات منع المحادثات العامة عبر الإنترنت وخنقها، على حد قولها.