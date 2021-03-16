بحجم عجل... كاميرا ترصد حيوان فظ قبالة شاطئ إيرلندي... فيديو

قال أحد علماء الأحياء البحرية أن هذا الحيوان القطبي العملاق الذي شوهد على صخرة قبالة ساحل أيرلندا ربما انجرف بعيدا عن موطنه، وبحسب ما نشره موقع " ناين نيوز"، يُعتقد أنه صغيرا جدا في العمر نظرا لطول أنيابه التي يبلغ طولها 30 سم فقط.

وأشار الخبراء إلى أنه يوجد ما يقرب من 20000 حيوان من هذا النوع في شمال الأطلسي، على الرغم من ندرة رؤيتها في المملكة المتحدة أو أيرلندا.

وذكرت وسائل الإعلام الأيرلندية أن المواطن المدعو فالنتيا آيلاندر آلان هوليهان قال أن ابنته الصغيرة، ميرين، كانت من بين أول من اكتشفوا هذا الحيوان الضخم، وذلك يوم الأحد، وهو يستريح على صخرة في جزيرة فالنتيا قبالة الساحل الجنوبي الغربي لأيرلندا في مقاطعة كيري.

وقالت الفتاة الصغيرة "اعتقدت أنه من دون أنياب في البداية، ولكن بعد ذلك تمكنا من رؤيتها، لقد كان هائلاً وضخما".

بدوره قال السيد هوليهان "كان بحجم ثور أو بقرة، إنه كبير جدا".

وبحسب موقع "سطور، يتميز حيوان الفظ البالغ بأنيابه الطويلة البارزة، ويمكن أن يزيد وزن ذكر الفظ البالغ عن 2000 كغم كما تعد حيوانات الفظ من الحيوانات طويلة العمر نسبيًا، ومنذ القدم كانت شعوب المنطقة القطبية الشمالية تصطاد حيوانات الفظ للاستفادة من لحومها وجلودها وأنيابها، وخلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تم اصطياد أعداد كبيرة من حيوانات الفظ مما أدى الى انخفاض أعداد هذه الحيوانات بشكل كبير في جميع أنحاء القطب الشمالي.